Jihlava tvoří koncepci dopravy na dalších 12 let, změny navrhnou občané

12:22 , aktualizováno 12:22

Jaké silné stránky a jaké slabiny má jihlavská doprava? Právě to budou v příštích měsících dávat společně do kupy experti, politici i zájemci z řad veřejnosti. Na webu města se otevřela názorová mapa dopravy, kam může kdokoli zanést podnět. Mapa bude základem dopravní koncepce na příštích 12 let.