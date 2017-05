Popularizátor vědy Pacner získal novinářskou cenu. Kdysi chtěl psát kulturu

Karel Pacner říká, že takové ocenění nečekal. „Když mi to oznámili, byl to pro mě šok. Dostal jsem se tím mezi zasloužilé novinářské starce,“ směje se. Ale jak dodal, většinu z nich zná a cítí se mezi nimi v dobré společnosti.

Karel Pacner oslavil na konci března 81. narozeniny. V polovině roku 1959 nastoupil do Mladé fronty a až do odchodu do penze v roce 2001 se věnoval popularizaci vědy. Dodnes patří k externím dopisovatelům Technet.cz (jeho články zde).

„Toužil jsem po tom, dělat v kulturním oddělení, ale tam nebylo místo,“ vrací se přitom Pacner na svých webových stránkách ke svým začátkům v novinách, kam nastoupil po studiu na vysoké škole ekonomické.

„Volno bylo jedině v oddělení propagandy, kde jsem dostal za úkol vést nedělní stránku vědy a techniky. Musel jsem začít psát o něčem, o čem jsem neměl ani ponětí,“ líčí.

Utěšoval se tím, že brzy odejde na vojnu a pak se uvidí. A vidělo se. Oblast vědy Pacnerovi zůstala i po vojně a on sám se v ní brzy našel.

„Z rozkazu šéfredaktora jsem se dostal k oboru, který mne vůbec nezajímal, ale který se nakonec stal mým koníčkem a celoživotním posláním,“ uvedl.

Největším zážitkem byla přítomnost u mise Apolla 11 na Měsíc

Oblast vědy mu přinesla také výjimečné zážitky, na které je nyní hrdý a rád na ně vzpomíná. V paměti má především jeden z nich z léta roku 1969.

„Byl jsem u startu Apolla 11, které neslo první lidi na Měsíc. Sledoval jsem to v Houstonu. To je opravdu nezapomenutelný zážitek,“ říká.

Už několikrát ho popsal ve svých knížkách a znovu o něm vypráví ve své poslední publikaci o soupeření Sovětů a Američanů o to, kdo bude na Měsíci první.

„I rozkaz, který se vám zpočátku nezamlouvá, vám nakonec může změnit životní dráhu a udělá vás šťastným,“ říká proto.

Věda a kosmonautika, jak tvrdí, ovlivnila i jeho pohled na svět. „Dívám se na něho z těchto kosmických a vědeckých výšin. Člověk tím získá určitý nadhled,“ usmívá se Karel Pacner.

Z Havlíčkova Brodu si ocenění včetně Pacnera odváží čtyři novináři. Hlavní cenu získala Kateřina Šafaříková z časopisu Respekt. Držiteli Novinářské křepelky, ceny pro novináře do 33 let, se stali Lukáš Prchal z Aktuálně.cz a Hospodářských novin a Lukáš Senft z Deníku Referendum.cz.

Novinářské ceny Karla Havlíčka Borovského uděluje správní rada Nadace Český literární fond na návrh odborné poroty. V ní letos vedle předsedkyně Martin Riebauerové zasedli Jan Bumba, Lukáš Jelínek, Miroslav Konvalina, Jiří Pehe, Jaroslav Spurný a Jan Šmíd.