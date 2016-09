Do voleb na Vysočině jde Jidáš, fotograf aktů, kaplan i vyšetřovatel

Po rozvodu manželství za ním chodili jeho dva synové o víkendech. Poslední dva roky už svého otce Jiřího Nápravníka nenavštěvují, což se on snaží zvrátit pomocí soudů.

I tyto své rodinné záležitosti zveřejňuje Nápravník jako jeden z důvodů, proč kandiduje v senátních i krajských volbách za Korunu Českou. „Děti by měly mít právo být i s druhým rodičem,“ říká.

Je to jeden z mnoha lidí, kteří se ucházejí na Vysočině o hlasy voličů. Jiří Nápravník se na kandidátce prezentuje jako vyšetřovatel počítačové kriminality.

„Jsem ajťák, ne policista. Jen pomáhám policistům s technickou stránkou věci,“ vysvětluje. A hned přidává případ, ve kterém se angažoval. „Studentky obvinily svého přísného učitele matematiky z obtěžování. V jeho počítači se našly hanbaté fotky. Nakonec jsme zjistili, že si to děvčata nafotila sama a bratr jedné z nich to nahrál učiteli do počítače,“ popsal Nápravník.

Pracuje jako technik v havlíčkobrodském pivovaru Rebel. V politice by se chtěl věnovat třeba také systému na výběr dálničního mýta.

Jeřábník, fotograf, textař

Za Dělnickou stranu sociální spravedlnosti kandiduje kromě jiných František Jidáš Bélai. Jméno Jidáš si sám přidal, protože tuto biblickou postavu obdivuje. „Když jsem se po tom pídil, tak jsem se dočetl, že nikoho nezradil. Jidáš naopak byl zrazen,“ uvedl.

Bélai je z Humpolce a pracuje jako jeřábník. Vedle toho píše texty pro rockové skupiny a fotografuje. Kupříkladu akty. „Fotím ale i svatby nebo fotky rodin,“ dodává.

O Jidášovi s Jidášem by si mohl někdy popovídat vojenský kaplan Petr Němec, který kandiduje za lidovce. Působí na základně vrtulníkového letectva v Náměšti nad Oslavou. Ke kandidatuře se dostal tak, že jednou kritizoval lidovce. Dostalo se mu odpovědi, že se mu to mluví, když to sám nezkusí.

A prý by pěkně vypadalo, kdyby měla KDU-ČSL na kandidátce vojenského duchovního. Nakonec tedy kývl. „Já nikdy nebudu ekonom, strojař ani zemědělec. Farářinu v sobě nezapřu. Můj pohled na politiku bude vždy s duchovním rozměrem,“ popisuje.

A pokud by byl zvolen, chtěl by vždy před svým rozhodnutím znát názory odborníků. Třeba i kvůli případné stavbě kamenného hospice, který na Vysočině není.

Babišová a Dalajláma

Za Pravý blok kandidují jen dva lidé. Přírodní léčitel Milan Kočík a Bronislava Zigová, asistentka Českého ombudsmana. „To ale nemá s námi nic společného. Jde o jakéhosi pána na Vysočině, který to o sobě tvrdí a nemá žádné pravomoce. Už před lety jsme upozorňovali, že to nejsme my,“ uvedla Iva Hrazdílková, mluvčí veřejné ochránkyně práv Anny Šabatové.

Ve spolku Český ombudsman působí i spolukandidát Zigové Kočík. V předmětu činnosti mají dohled v oblasti lidských práv a svobod.

Za sociální demokraty jde do voleb Jaroslav Dřevo, dlouholetá výrazná tvář městské policie v Jihlavě. Dřevo též od dětství tancuje a nyní vede soubor písní a tanců Vysočan. Paradoxně chce změnit krajskou dotační politiku, kterou ČSSD už osm let může ovlivňovat z vládnoucí pozice.

„Já jsem ve straně teprve třetím rokem. Dříve stačila při žádosti o dotaci jedna stránka, dnes jich musíme vyplnit devět. Je to obrovská byrokracie. Chce to radikálně změnit,“ plánuje Dřevo.

Na krajské kandidátce hnutí ANO upoutá na 19. místě jméno podnikatelky Dany Babišové z Jemnice. Ta tvrdí, že ji na politice inspiruje Andrej Babiš. Nejsou ale příbuzní, je to jen shoda jmen.

Babišová pracovala 15 let na radnici v Jemnici jako kulturní referentka. Nyní podniká v oblasti financí. Věnuje se i ochotnickému divadlu. Jako životní inspiraci má výrok Dalajlámy: „Veliké změny začínají jednotlivými lidmi. Základem míru na celém světě je vnitřní klid a mír v srdci každého jednotlivého člověka. Každý z nás může přinést svůj vklad.“