Stavba kamen z jílu podle původních postupů řemeslníkovi zničila ruce

Výtahář. To je název oboru, který od nového školního roku otevře Hotelová škola Světlá a Střední odborná škola řemesel... celý článek

Tvar houslí se za renesance vyvinul do nadčasovosti. Tvrdí to Pavel Celý. Právě on nástroj zná nejlépe široko daleko, a... celý článek