Kamery u City Parku vydělávají Jihlavě dost, další už ve městě nebudou

„Od května loňského roku do konce letošního dubna jsme u City Parku zaznamenali 1 053 průjezdů na červenou,“ uvedl mluvčí radnice Radek Tulis.



Jak se jezdí na červenou Od května loňského roku do konce letošního dubna projelo na nejvytíženější jihlavské křižovatce u City Parku 1 053 řidičů na červenou.

Co se týká další rušné křižovatky - u jihlavského autobusového nádraží, tak tam bylo za první čtyři měsíce letošního roku zjištěno 282 průjezdů na červenou.

Pokud kamery řidiče zaznamenají, musejí zaplatit 2 500 korun.



Prvních osm měsíců po spuštění kamer bylo tolik přestupků na křížení Hradební ulice se Znojemskou, že odbor dopravy přestal řešit průjezdy na červenou na jiném místě u autobusového nádraží. Tam jsou kamery už přes deset let.

Od letošního roku už ale přestupky na Jiráskově ulici opět sledují. Za první čtyři měsíce letošního roku tam zjistili 282 průjezdů na červenou. To je dalších více než 700 tisíc korun do městského rozpočtu.

Jízdy bez respektu k semaforům jsou přesto v Jihlavě stále celkem běžné. Ví to i náměstek primátora Vratislav Výborný (ČSSD).

„Byl jsem už x krát svědkem toho, že jedu směrem od náměstí k City Parku, mám zelenou a najednou tam prosviští auto,“ popsal.

Jihlavu čekají dopravní problémy, na kamery není vhodný čas

I když se kamery na křižovatkách osvědčily, jejich další rozmístění vedení magistrátu prozatím neplánuje. Důvodem jsou blížící se velké dopravní problémy v Jihlavě. „Čekají nás výjimečné dva až tři roky,“ upozorňuje Výborný. Hlavně se plánuje uzavření a oprava Brněnského mostu vedle City Parku.

Dokonce už letos v létě se zavře další most - na Pančavě. Řidiče čekají složité objížďky. „Navíc by se měla opravovat Telečská ulice. Také provoz z dálnice se nám do Jihlavy čas od času přelévá,“ vysvětlil náměstek, proč teď není vhodný čas na další kamery. Přesto jejich nasazení až tak úplně nevyloučil. A to třeba na objízdných trasách.



„Mně osobně by se v budoucnu líbily i na křižovatce u Teska,“ dodal Výborný.

Miliony vybrané od řidičů, kteří jeli na červenou, nesměřují podle něj na nějaký konkrétní projekt v oblasti dopravy. Stávají se běžnou součástí rozpočtu.

Podle mluvčího Radka Tulise není větší problém s vymáháním pokut. „Pokud je mi známo, byla podána a zamítnuta jedna správní žaloba,“ sdělil.

Červená svítí dlouho. Přesto řidič vjede do křižovatky

Kamerový systém zdokumentuje prohřešky ve vysoké kvalitě. Vznikne video a fotografie jako důkaz. A provozovatel auta dostane domů nebo do firmy výzvu, aby zaplatil. U City Parku je celkem šest kamer s vysokým rozlišením.

Lidé, kteří záběry z křižovatek sledují, mají někdy před očima opravdu riskantní kousky řidičů.

„Pokud je extrémním případem myšlena situace, kdy na semaforu již dlouho svítí červený signál a vozidlo přesto projede křižovatkou, tak i takové případy se vyskytují,“ potvrdil Radek Tulis.

Kamery na křižovatkách se v Jihlavě začaly používat v roce 2006 nejprve vedle autobusového nádraží. Spuštění zkušebního provozu zajišťovalo Centrum dopravního výzkumu ve spolupráci s ministerstvem dopravy.

Po roce projekt skončil a radnice dostala nabídku, aby si systém pronajala a následně odkoupila za zbytkovou cenu. Radní to schválili. Vše stálo 700 tisíc, dalších několik tisíc korun stojí provoz a údržba.

Policisté kamery na křižovatkách jednoznačně vítají jako přínos pro bezpečnost provozu.

Na hlavních jihlavských silničních uzlech totiž vznikají též nepřehledné situace kvůli kolonám. Někteří řidiči vjedou do křižovatky a kvůli řadě aut ji nemůžou plynule projet. Mezitím už mají zelenou auta z jiného směru. Pak bývají k vidění nebezpečné improvizace.