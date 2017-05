Jihlava odmítla prodat pozemek pro hospic, spolek se poohlédne jinde

Kamenný hospic v Jihlavě chceme, jeho vznik podporujeme, ale...To byla nejčastější věta při rozhodování jihlavských zastupitelů o tom, zda prodají spolku Mezi stromy bývalé sídlo Správy městských lesů i s přilehlým pozemkem v místní části Lesnov.

Spolek chtěl v domě, který je několik let opuštěný, zřídit právě první kamenný hospic pro těžce nemocné a umírající na Vysočině.

A k naplnění svého záměru není momentálně ani o krok blíž. Pro prodej zvedlo ruku pouze pět zastupitelů - kompletní sestava lidovců a Matěj Kolář z Fora Jihlava.

Házení klacků pod nohy, říká zastupitel

„Máme zde dva roky prázdnou budovu, pro niž nemáme využití. Přijde sem někdo, kdo nabízí, že zajistí službu, kterou město nezvládne samo, a my mu házíme klacky pod nohy,“ kroutil hlavou Kolář.

„Pro nás to znamená pouze to, že kamenný hospic na Vysočině nebude na tomto místě a pravděpodobně ani v Jihlavě jako takové. To je ovšem ještě s otazníkem. Každopádně rozhodnutí zastupitelů beru i jako vyjádření ‚důvěry‘ našemu snažení,“ pronesla členka výboru spolku Mezi stromy Ludmila Novotná.

Spolek usiloval o zbudování hospice v Lesnově zhruba dva roky. Dům i s pozemky chtěl od města koupit zhruba za 6,3 milionu korun. Jenže ruku v ruce s tím chtěl požádat radnici o dotaci deset milionů korun. Tyto peníze měl použít i na nákup zmíněné nemovitosti.

Pozor na vyvádění majetku z města, varoval politik

„Nedovedu si představit lepší příklad vyvádění majetku z města. Orgány činné v trestním řízení nebudou řešit, zda šlo o bohulibé záměry,“ varoval před hlasováním opoziční zastupitel Miroslav Tomanec (Forum Jihlava).

„Kdyby Jihlava tuto dotaci neschválila, máme vyjednanou půjčku i donátory, abychom závazek byli schopni zvládnout,“ snažil se vedení města přesvědčit Jan Dokulil, který má ve spolku na starosti ekonomiku celého projektu.

Právě rychlý nákup nemovitosti mohl podle Dokulila ekonomice hospice hodně pomoct. Spolek totiž chtěl požádat ministerstvo zdravotnictví o dotaci na výstavbu. Jednou z podmínek pro její udělení přitom bylo vlastnictví pozemku, na němž bude hospic stát.

„Vlna budování hospiců už přešla. Desítkami jednání se nám podařilo ministerstvo přesvědčit, aby vypsalo dotaci pro zbývající dva kraje, kde hospice nejsou. V Karlových Varech to vzdali, takže dotace zbyla prakticky jen pro nás. Je tam deponováno 70 milionů, což by nám pokrylo 70 procent nákladů na stavbu,“ vypočítával Dokulil.

Otázka je, kdo zaplatí provoz

„Je nesmysl tlačit projekt jen proto, že teď jsou dotace. Pokud je projekt kvalitní, peníze se na něj vždy najdou,“ myslí si naopak Tomanec, který požadoval pečlivěji propracované materiály. K rozhodnutí mu, stejně jako řadě ostatních, chyběla například komplexnější ekonomická rozvaha provozu celého hospice.

Podle materiálu, který má spolek Mezi stromy na webu, se náklady na jedno lůžko pohybují v rozmezí 2 200 až 2 600 korun za den. Peníze od klientů, zdravotních pojišťoven nebo od státu pak mají pokrýt 2 100 korun denně. Na zbylou částku rozvaha spolku počítá s finanční kompenzací od obcí a Kraje Vysočina. Rozdíl mezi předpokládanými náklady a příjmy činí minimálně 7 milionů korun za rok.

Kraj však zatím napevno nepotvrdil, že bude provoz tohoto zařízení finančně podporovat. „Nevíme proto, jak se provoz hospice projeví na financích města,“ vyjádřil radní Daniel Mayer z hnutí ANO obavu, že rozdíl bude hradit Jihlava sama.

„Je to jediná iniciativa ohledně kamenného hospice, která zde je. Není to banda trampů, která neví, co dělá. Začali u největšího donátora - to je ministerstvo zdravotnictví. Další naprosto logický krok je pozemek,“ tvrdil náměstek primátora a podporovatel hospice Jaromír Kalina (KDU-ČSL).

Spolek Mezi stromy svou aktivitu však nyní možná přenese jinam. Podle Novotné připadá v úvahu Pelhřimov či Havlíčkův Brod.