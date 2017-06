Jihlava hospic odmítla, naopak Brod už pro něj vybral pozemek

„Jsme velice rádi, že to tak dopadlo. Ale nic tím nekončí, naopak. Bylo to první rozhodnutí a teprve teď nás čeká množství důležitých jednání a spousta práce,“ prozradila po hlasování Ludmila Novotná, zástupkyně Spolku pro lůžkový hospic Mezi stromy, jehož cílem je hospic na Vysočině zřídit.

Zřejmě zásadní jednání bude s ministerstvem zdravotnictví, které by mohlo poskytnout dotaci na pokrytí až 70 procent nákladů stomilionového projektu.

Pro schválení záměru se vyslovilo 21 brodských zastupitelů z 23 přítomných. V diskusi všichni, kdo se do ní přihlásili, existenci takového zařízení obhajovali. Nezazněl v ní jediný hlas, který by umístění hospice do Havlíčkova Brodu odmítl.

Svými dopisy stavbu hospice navíc podpořilo množství lékařů brodské nemocnice.

Přesto zejména zastupitelé z opoziční KSČM měli drobné výhrady. Týkaly se hlavně poskytnutí všech potřebných informací ze strany spolku.

„Nevíme, co by od toho mělo město čekat, jakým způsobem by se mělo na provozu podílet. Chceme, aby dal Kraj Vysočina nějaké záruky, že se o financování postará,“ konstatoval například Zdeněk Dobrý.

„Nezpochybňuji potřebnost hospice, ale kladu si otázku, jaký k němu bude mít město vztah a zda bude sloužit pro jeho obyvatele. Také se ptám, proč jít soukromou cestou, když by mohl hospic být přidružen ke stávajícím městským sociálním zařízením,“ dodal jeho kolega Vladimír Frič.

Podle Magdaleny Chvílové Weberové z KDU-ČSL je hospic unikátní svým komplexním pojetím služeb pro nevyléčitelně nemocné a umírající spoluobčany.

Nejedná se jen o sociální péči, ale má rozměr zdravotnický i spiritistický.

„Každý by si přál umřít doma mezi svými nejbližšími. Ale ne všechny rodiny jsou schopné se postarat o svého umírajícího člena,“ pravila. Brodští zastupitelé se dohodli, že se ještě před konečným odsouhlasením prodeje pozemků, k němuž by mohlo dojít už na podzim, setkají na pracovním semináři. Ten by na otázky opozice dal odpovědi.

„Měl by řešit ekonomickou rozvahu, investici do stavby, provozní a další náklady i jejich úhradu,“ žádal Zdeněk Dobrý.

Plocha bude mít přes šest tisíc metrů čtverečních

Seminář svolá odbor školství a sociální péče a pozve na něj nejen zastupitele a představitele spolku Mezi stromy, ale i zástupce krajského úřadu. „Náš přesun z Jihlavy do Brodu byl velmi rychlý. Všechny tyto materiály jsme nestihli zastupitelům předat. Nicméně je máme a rádi je budeme prezentovat,“ vítá seminář i Ludmila Novotná.

O umístění hospice v Jihlavě jednal spolek dva roky. Jenže 22. května jihlavští zastupitelé odmítli prodat vytipovaný pozemek.

Teprve potom začala iniciativa za kamenný hospic hledat jeho jiné umístění.

Pro hospic bude v Havlíčkově Brodě vymezený pozemek o ploše přes šest tisíc metrů čtverečních v lokalitě U Rybníčku.

Plocha mezi nemocnicí a psychiatrickou léčebnou byla ke stavbě hospice navržena už před mnoha lety. V územním plánu se zde počítá se stavbou pro zdravotnické účely.

„Na tom pozemku se měl hospic začít stavět už v roce 2002. Vše bylo připravené, bohužel ale stát nenašel dostatek peněz,“ zmínila Chvílová Weberová, která za tehdejší iniciativou na vybudování hospice stála.

Zřízení hospice má nově ve své strategii Kraj Vysočina. Jeho dosavadní absence dlouhodobě patří mezi nejpalčivější problémy života v kraji, což potvrdila i řada anket mezi lidmi.

V Brodě by mělo být vybudováno zařízení s kapacitou 15 až 20 lůžek. Náklady na jedno by měly činit přibližně 2 500 korun denně, peníze od klientů, zdravotních pojišťoven nebo od státu mají pokrýt 2 100 korun. Rozdíl, zhruba sedm milionů ročně, by měl sanovat nejspíš Kraj Vysočina.