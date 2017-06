Hospic má stále naději. Místo Jihlavy by mohl stát v Havlíčkově Brodě

Ludmila Novotná ze spolku Mezi stromy ví, že ji tlačí čas. Na konci měsíce totiž skončí lhůta pro podání žádostí o dotaci na výstavbu lůžkového - takzvaného kamenného - hospice. Od ministerstva zdravotnictví na něj přitom může dostat až 70 milionů korun.

Tato částka by pokryla zhruba 70 procent nákladů na vznik prvního hospice tohoto typu na Vysočině.

Udělení státní podpory má však jednu důležitou podmínku. Žadatel musí být majitelem pozemku, na němž zařízení vznikne. A takovou parcelu spolek ještě nemá. „Stále jednáme s ministerstvem, zda by termín neposunulo. Ale nevím, jak to dopadne,“ krčí rameny Novotná.

Pozemek mezi nemocnicí a psychiatrií za necelé čtyři miliony

Příští týden v pondělí by však mohla do rukou dostat nový trumf. Havlíčkobrodští zastupitelé totiž budou jednat o tom, zda schválí záměr prodat spolku parcelu v lokalitě U Rybníčku nedaleko tamní nemocnice. Jde o místo, které bylo pro podobnou stavbu vytipováno už v předchozích letech. Zhruba 600 metrů čtverečních půdy by mělo být k mání za necelé čtyři miliony korun.

„Ve vedení města jsme dospěli k názoru, že kamenný hospic by na Vysočině být měl a že bychom se jeho vzniku nebránili. Dohodli jsme se, že pozemek můžeme prodat za cenu dle znaleckého posudku. Spolek ho bude muset zaplatit ze svých prostředků bez případné dotace od města. Otázkou je, jak se k tomu postaví zastupitelé, ale předpokládám, že by to mohlo projít,“ odhaduje starosta Jan Tecl (ODS).

Pokud by město nyní záměr prodeje parcely skutečně schválilo, tak o faktickém prodeji půdy se bude rozhodovat až po prázdninách. To je sice až po termínu pro podání žádosti o dotaci, ale spolek Mezi stromy bude mít alespoň datum, s nímž by mohl při jednáních s ministerstvem operovat.

„Pokud se to však nepodaří, pokusíme se požádat o dotaci znovu příští rok,“ říká Novotná.

Že hospic nebude v Jihlavě, považuje její náměstek za ostudu

Havlíčkův Brod je pro spolek Mezi stromy až volbou číslo dvě. Do města upřel svou pozornost teprve poté, co se svým nápadem nepochodil v Jihlavě. V květnu mu tamní zastupitelé odmítli prodat vytipovanou parcelu na okraji města v místní části Lesnov (o rozhodnutí zastupitelů čtěte zde).

„Od té doby se nám už z Jihlavy nikdo neozval. Momentálně jednáme pouze s Havlíčkovým Brodem,“ říká Novotná.

„Hodně mě mrzí, že to v Jihlavě nedopadlo. A osobně to považuji za ostudu krajského města, že toto zařízení nebude mít na svém území. Ale na druhou stranu chci, aby kamenný hospic na Vysočině vznikl,“ uvedl náměstek jihlavského primátora Jaromír Kalina (KDU-ČSL), který byl velkým podporovatelem celé myšlenky.

V Havlíčkově Brodě má spolek Mezi stromy o něco výhodnější výchozí pozici. Od konce května má téměř jistotu, že lůžkový hospic bude součástí krajské koncepce péče o nevyléčitelně nemocné a umírající lidi. V praxi to znamená, že Kraj Vysočina bude přispívat na jeho provoz.

„Vnímáme to jako vhodný doplněk paliativní péče,“ potvrdil náměstek hejtmana pro oblast zdravotnictví Vladimír Novotný (ČSSD).

„Před dvěma lety v této koncepci lůžkový hospic nebyl. Pro nás je to důležitý posun, kraj samozřejmě potřebujeme,“ potvrzuje zlepšenou situaci členka výboru spolku Mezi stromy.

Od obcí či kraje by chtěli získat ročně sedm milionů na provoz

Podle materiálu, který má spolek na svém webu, se náklady na jedno lůžko pohybují v rozmezí 2 200 až 2 600 korun za den. Peníze od klientů, zdravotních pojišťoven nebo od státu pak mají pokrýt 2 100 korun denně. Na zbylou částku rozvaha spolku počítá s finanční kompenzací od obcí a Kraje Vysočina. Rozdíl mezi předpokládanými náklady a příjmy činí minimálně sedm milionů korun za rok.

Vysočina se řadí společně s Karlovarským krajem mezi poslední dva regiony, kde kamenný hospic chybí. Jeho absence dlouhodobě patří mezi nejpalčivější problémy života v kraji, což potvrdila i řada anket mezi lidmi.

Pokud by toto zařízení vyrostlo v Havlíčkově Brodě, mělo by podle Ludmily Novotné kapacitu 15 až 20 lůžek. O přesném čísle se momentálně vedou jednání s hejtmanstvím.