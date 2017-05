Stavba obchvatu Jaroměřic naráží na odpor místních

Jaroslav Vysoký z Jaroměřic nad Rokytnou má už naditý šanon plný úředních lejster a map s územním plánem, které se týkají připravovaného obchvatu jeho města. Není úředník. Přesto se rychle naučil orientovat v úřednickém jazyce.

Jako svého mluvčího si ho totiž vybrali místní lidé, kteří mají pochybnosti o plánovaném obchvatu Jaroměřic, jenž má odvést z centra čtyřtisícového města tu část dopravy, která pendluje mezi Třebíčí, Moravskými Budějovicemi a Znojmem.

Nejde o nic menšího než investici za skoro půl miliardy korun bez daně. Původně se mělo začít stavět příští rok. Zda to tak bude, není jisté.

„Co nám hnulo žlučí, je fakt, že o něčem tak zásadním pro město nemáme my, obyvatelé, detailní informace, jsme až na posledním místě,“ zdůraznil.

Stará ekologická zátěž, chybějící protihluková zeď

„Už jsme si bokem zjistili, že obchvatu bude chybět protihluková stěna, byť nejbližší obytný dům je ve vzdálenosti 131 metrů a chata pana Mansfelda, v níž má trvalý pobyt, bude dokonce těsně u silnice. Hrábne se do území se starou ekologickou zátěží, blízko kterého lze zároveň předpokládat archeologické nálezy,“ předložil získané poznatky Vysoký.

Odpůrci vytýkají projektu ještě například fakt, že neřeší dopravu ve městě komplexně. Tranzit směr Hrotovice a Brno bude přes centrum kolem zámku jezdit i po vybudování obchvatu.

Sesbírané výtky Vysoký sepsal do otevřeného dopisu krajským a místním zastupitelům. Dokument odeslal tento týden, jeho součástí je 235 podpisů Jaroměřičanů.

Tak silný odpor při pohledu zvenčí překvapí, vezme-li se v úvahu fakt, že z Jaroměřic už roky zaznívá požadavek na obchvat.

Prodalo jen osm majitelů

Zároveň je překvapivé, že i přesto, že kraj nabídl majitelům pozemků na trase obchvatu slušnou výkupní cenu 200 korun za metr, vykoupeno jich je z celkového počtu tří set jen minimum.

„Smlouvy se ze zákona zveřejňují. Zatím prodalo osm majitelů,“ tvrdí Vysoký.

Část viny na tom, že lidé nechtějí parcely prodávat, připisuje i starostovi města Jaroslavu Soukupovi (ČSSD). „Nechal se slyšet, že kdo pozemky neprodá, tomu budou vyvlastněny. To je jednání s lidmi na způsob padesátých let. I ti, co by jinak bez problémů prodali, se naštvali a váhají,“ tvrdí.

„Jen jsem sdělil občanům města, že tolik žádaný obchvat Jaroměřic má statut veřejně prospěšné stavby. Jako taková spadá do režimu možného vyvlastnění,“ odmítá zodpovědnost Soukup.

Uvedl, že se nebrání tomu, aby radnice uspořádala veřejné setkání občanů s projektantem a investorem stavby. Tím je Kraj Vysočina. „Ale my jako město s tím nemáme jinak nic společného, jsme pouze účastníkem řízení. Budeme pro setkání hledat termín, uvidíme,“ poznamenal.

Obchvat i směrem na Brno by podle něj stál další půl miliardy, a to nikdo do tak malého města neinvestuje. Jako protihlukovou bariéru prosazuje výsadbu pásu zeleně.

„V úvodní hlukové studii parametry pro protihlukovou zeď nevycházely. Po dokončení stavby proběhne ještě jedno měření, pak se uvidí. Chataři panu Mansfeldovi se budeme snažit vyjít vstříc,“ sdělil starosta. Konkrétní pomoc neuvedl. Informační kampaň o obchvatu byla podle něj v minulých letech dostatečná.

Krajská mluvčí Jitka Svatošová sdělila, že stavět se začne, až budou vypořádané majetkoprávní vztahy a dokončí se projektová příprava. V ní můžou dotčení majitelé sousedních pozemků ještě vznášet své požadavky.

„Součástí projektové přípravy jsou i veškeré průzkumy, takže pokud se v trase objeví nějaké problémy, bude projektem navrhováno jejich řešení,“ doplnila.