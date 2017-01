Kvůli kauze s milicemi přerušil náměstek hejtmana Pavlík členství v ANO

Ve vedení kraje působí náměstek hejtmana Josef Pavlík necelý čtvrtrok. Přesto se o něm zatím ze všech krajských radních mluví asi nejvíc.

Není to kvůli jeho politickým rozhodnutím, ale zejména kvůli Pavlíkově minulosti. Nejdřív lhal o svém předlistopadovém členství v KSČ, což přiznal až pod tíhou důkazů a omluvil se za to. Nyní už delší dobu odmítá, že byl také členem Lidových milicí, o čemž se rovněž spekuluje.

Právě tyto události vedly Pavlíka k tomu, že na sklonku loňského roku pozastavil svoje členství v hnutí ANO, jehož kandidátku vedl v krajských volbách.

„Jedná se o můj osobní spor. Nechci, aby do něj nadále bylo zatahováno i ANO,“ vysvětlil své pohnutky Pavlík.

Když se Pavlíkovo členství v milicích prokáže, rezignuje

Mimo hnutí hodlá setrvat až do chvíle, než se definitivně vyřeší „kauza Lidové milice“.

Na konci listopadu podal žalobu na web, který informace o jeho údajném spojení s Lidovými milicemi zveřejnil. Zároveň slíbil, že pokud se jeho členství v této někdejší ozbrojené složce KSČ nakonec prokáže, na funkci náměstka hejtmana rezignuje.

„Toto stále platí. Když však bude výsledek jiný, budu zvažovat další kroky,“ potvrdil Pavlík.

Web si za svými informacemi stojí. Jeho provozovatel Miroslav Mareš bude podle ČTK u soudu žádat svědectví údajných Pavlíkových kolegů z Lidových milicí. Současně hodlá předložit listinné dokumenty KSČ a další materiály, jež mají potvrdit publikované informace. Kdy soudní rozhodnutí padne, není v současné chvíli jasné.

I když Pavlík pozastavil svoje členství v ANO, nadále zůstává členem jeho krajského zastupitelského klubu.

„Náš klub ctí presumpci neviny. Proto do té doby, než bude vynesen rozsudek, bude pořád u nás,“ potvrdila předsedkyně krajských zastupitelů ANO Lucie Vichrová.

V podstatě jsem se takto rozhodl sám, říká radní

Pavlíkův krok přichází ve chvíli, kdy se blíží sněmovní volby, konat se budou letos na podzim. Tím, že pozastavil svoje členství, dává hnutí ANO šanci - i přes všechna současná prohlášení o ctění presumpce neviny - se od kauzy Lidové milice na veřejnosti distancovat.

„Teď už lidé z ANO mohou říkat, že věci, které pan Pavlík udělal, jdou mimo ně,“ tvrdí senátor a krajský zastupitel za ODS Miloš Vystrčil.

Sám Pavlík však popírá, že by ho k rozhodnutí kdokoliv z vedení hnutí tlačil. „Nikdo mě k tomu nemohl donutit, takže jsem se v podstatě takto rozhodl sám,“ odpověděl na přímou otázku redaktora MF DNES.

„Jsem sice předsedkyní krajských zastupitelů, ale o tom, zda svůj krok pan Pavlík probíral s vedením strany, nic nevím. Že přerušuje svoje členství, jsem se dozvěděla přímo od něj. Nijak jsme to neprobírali ani na našem klubu,“ dodala Vichrová.

Pro koaliční partnery se nic nemění, opozice to nechápe

Situaci v hnutí ANO sledují jeho koaliční partneři v krajské vládě zpovzdálí a nehodlají se do ní příliš míchat. „Pan Pavlík sice v ANO momentálně není, ale podle mých informací má stále jeho podporu. Z hlediska koalice se pro nás tedy nic nemění,“ tvrdí Vystrčil.

Pavlík ostatně není jediným nestraníkem v krajské radě. Dalším je hejtman Jiří Běhounek, který byl sice už potřetí zvolen na kandidátce sociálních demokratů, do této strany však nikdy nevstoupil.

„Momentální situace ukazuje zejména zvláštní jednání ANO. To je hnutí, které vždy říkalo, jak je transparentní, čisté, průhledné a zodpovědné. Ale když mají vyřešit problém, tak to řeší jen tím, že si pan náměstek pozastaví členství. A tím to končí. Je to takové ani nahá, ani oblečená, ani pěšky, ani na voze,“ doplnil Vystrčil.

S řešením celé kauzy nejsou nijak spokojeni zejména zástupci KDU-ČSL, která je nejsilnější opoziční stranou ve vysočinském zastupitelstvu. „Pro mě je principiálně nepřijatelné a nechápu ho. Každý by měl mít nějakou sebereflexi,“ tvrdí její lídr Jaromír Kalina.

Podle něj se však v dohledné době žádné větší změny ve složení krajské koalice (ČSSD, ANO, ODS a Starostové pro Vysočinu) očekávat nedají.

„Sociální demokracii současný systém vyhovuje, protože má hejtmana, pět radních z devíti a vládne. ODS sice měla nějaké výhrady, ale řekla, že jí současný stav stačí. Proto si myslím, že to takhle bude pokračovat dál,“ dodal.