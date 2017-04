Vyjížďce veteránů z Telče do Třeštic vévodily tři „pragovky“ z roku 1932

Veteránskou jízdou současně muzeum zahájilo svou letošní návštěvnickou sezonu. „Každoročně vyjížďku plánujeme tak, aby měla nějaký cíl – technickou nebo historickou zajímavost. Tak jsme se už loni byli podívat u Pavlova na větrných elektrárnách, u kostelíka sv. Vojtěcha na Dobré Vodě nebo k lesnímu židovskému hřbitovu u Myslůvky. Letos se mohly děti v Třeštici vyskotačit v prolézačce tvaru Tatry V3s,“ popsal hlavní organizátor akce Aleš Wimmer z Muzea techniky.

Srazu se zúčastnili milovníci veteránů z Telčska, ale i z Humpolecka a Jihlavska. Většinou přátelé okruhu lidí kolem telčského Muzea techniky. „Nahrálo nám dnes i počasí – ráno bylo sluníčko, tak se hodně lidí v té chvíli rozhodlo – je krásně, jedeme,“ potěšilo Wimmera.

Veteranisté vyrazili od Muzea techniky a jeli přes Vanůvek a Doupě do Třeštic. Zpět jeli přes Sedlejov a Myslibořice.

Nejzajímavějšími automobily na této jarní projížďce byly podle Wimmera například tři automobily Praga z roku 1932. „Jeden byl krásně zrestaurovaný, dva byly v původním stavu. Tyto vozy s patinou a lehce omšelé ty jsou dnes mezi sběrateli velice žádané, protože jsou vzácné: buď se totiž to auto nedochovalo vůbec, nebo je už zrenovováno,“ popsal Wimmer. „Celkem bylo vozů tohoto typu vyrobeno sto kusů, dochovalo se jich deset. Ve stavu v jakém je ten můj, jsem z nich ale neviděl žádný jiný, já ho mám po svém otci,“ řekl majitel Pragy 1932 Tomáš Jokl z Humpolce.

Objevil se tady také zajímavý vůz Aero 500, přezdívaný podle charakteristického zvuku „cililink“. Diváci mohli obdivovat i skvostně zrestaurovaný motocykl Indian s německou poznávací značkou či pozapomenutá auta socialistické produkce: kulatý Moskvič 407, Škodu 1000 MB, či Fiat 850 Sport Coupé, který byl před čtyřiceti lety snem mnoha začínajících motoristů v Československu.

Spolek veteranistů kolem telčského Muzea techniky tvoří skupina zhruba sedmi lidí. Muzeum bylo otevřeno v budově bývalé pily poblíž centrálního telčského parkoviště v ulici Na Sádkách 11. srpna 2012. Od té doby jej každoročně navštíví několik tisíc lidí. „V létě budeme mít 5 let existence, chceme k výročí uspořádat oslavu a setkání milovníků staré techniky,“ prozradil Wimmer.

Muzeum je otevřeno od května do září denně. K jeho nejcennějším exponátům patří například řadový šestiválec Armstrong Siddeley z roku 1919. „Je to skutečně královská limuzína, na celém světě se dochovaly tři kusy. Tento vůz byl donedávna na severu Anglie, kde byl devadesát let v držení jisté hraběcí rodiny, koupen přes britskou aukci,“ vysvětlil Wimmer.

Unikátem je také bílý vůz JK Sport 2000 – sportovní speciál, postavený v roce 1950 Juliem Kubinským, pozoruhodnou osobností brněnské motoristické scény. „Auto pohání motor BMW. Vůz vznikl po roce 1948, kdy špičková nová auta nebyla, a tak si lidé starší auta předělávali nebo stavěli přímo sami nová,“ řekl Wimmer.