Hranice vkusu. Jihlavští radní se přou i kvůli daru pozůstalým

Ta zpráva letos v únoru překvapila a zarmoutila mnoho lidí. V necelých 32 letech zemřel zaměstnanec jihlavského magistrátu z úřadu územního plánování. A to velmi krátce potom, co se mu narodil první syn.

Nejeden člověk v té chvíli zřetelně cítil, že rodině je třeba rychle pomoci. A to i finančně. Jenže po sedmi měsících z toho někteří zastupitelé udělali politické téma, které podle kritiků překračuje únosnou hranici vkusu.

Přitom začátek byl spontánní. Na radnici se rozjela neoficiální sbírka, do níž přispívali kamarádi, kolegové úředníci i politici. Někteří vytáhli z peněženek stokorunu, další i několik tisíc. Poté se v červnu dostalo smutné téma i na jednání zastupitelstva. Padl návrh, aby město vyplatilo rodině dar 300 tisíc.

Souhlasili všichni přítomní s výjimkou dvou politiků, kteří se zdrželi hlasování. Jedním z nich byl Pavel František Daněk (KSČM). Tvrdil, že se snažil pochopit složitou situaci pozůstalých. „Vadí mi, že podporujeme jednoho, a ne všechny. Jihlava má desítky obyvatel, kteří se dostanou do podobné situace. A těm nikdo nepomůže, přestože by si to taky zasloužili,“ uvedl.

Primátor Rudolf Chloupek (ČSSD) ho vzápětí upozornil, že statisíce jdou z kapitoly mzdových prostředků. „De facto se ostatní zaměstnanci vzdávají případných odměn a dalších požitků, na které byly tyto peníze určeny. A to ve prospěch manželky svého zemřelého kolegy.“

Dar 300 tisíc korun podpořil i zastupitel Miroslav Tomanec (Forum). Před hlasováním ale avizoval, že on sám jako podnikatel by si něco podobného nemohl dovolit k rodině některého svého zaměstnance. Následně proto začal organizovat sbírku s vědomím pozůstalé rodiny. Z jejího výtěžku se má 300 tisíc vrátit do rozpočtu města. A co se vybere navíc, dostane rodina.

Na účtu je dvanáct tisíc

A jaká je realita? Sbírkové konto bylo otevřeno v srpnu a před týdnem na něm bylo dvanáct tisíc korun. Navíc kromě Tomance tam nepřispěl žádný další zastupitel.

Radniční noviny už dvakrát zveřejnily informace o konání sbírky. Tomanec v textu opatrně vysvětluje svoje pochopení k vážnosti celé situace. „Nade vše v nás převažuje pocit účasti, solidarity a potřeby pomoci v těžké životní situaci. Na druhé straně si však uvědomujeme nezvyklou výši částky, nesystémovost návrhu i zavdání určité sociální nespravedlnosti, protože ne každý zaměstnavatel by si mohl něco takového dovolit,“ zdůvodnil.

V srpnu bylo v radničních novinách uvedeno, že sbírku podporují zastupitelé. Jenže pak nastala mela mezi politiky v zákulisí radnice. Někteří nechtěli být se sbírkou vůbec spojovaní. A tak v dalším čísle novin jich už podporovalo sbírku „jen“ 19 z 37. Z náměstků primátora tam jsou Milan Kolář (Forum) a Jaromír Kalina (KDU-ČSL). Ke sbírce se naopak nehlásí Jaroslav Vymazal (ODS) a Vratislav Výborný (ČSSD).

Podle primátora Chloupka je sbírka na vracení peněz do rozpočtu za hranicí dobrého vkusu. „Pan Tomanec se chce ukázat. Říká, že to nebylo systémové. To je nesmysl. Co je systémového na tom, že zemře mladý člověk? Mimořádná situace si žádá mimořádné řešení. Rodina je v obtížné situaci a já to měl po odsouhlasení daru za uzavřenou věc. Toto by se nemělo zneužívat k politickým účelům,“ uvedl primátor.

Vše kolem sbírky považuje za další zbytečnou zátěž pro pozůstalé. Že sbírání peněz tímto způsobem není úplně dobré řešení, si uvědomuje i sám Tomanec. „Vím, že to tím jen jitřím,“ řekl.

Nelíbí se mu ale postoj části zastupitelů, kteří se jinak chovají k veřejným penězům a jinak ke svým vlastním. Proto chce propagaci sbírky dále rozšířit i na Facebooku. Kdyby se všech 32 zastupitelů (co pro podporu hlasovali), chtělo na 300 tisíc do rozpočtu složit ze svého, musel by dát každý přes devět tisíc korun. Tomanec řekl, že sám svůj podíl na této sumě už odevzdal.