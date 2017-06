Alzheimercentrum otevírá školku, vedle řeky přistaví další pavilon

Novinka není určena jen pro rodiny zaměstnanců centra, přihlásit svoje děti tam mohou i ostatní rodiče. „Ve středu byla kolaudace. Budou tady dvě vychovatelky - chůvy,“ uvedl Lukáš Stárek, manažer Alzheimercentra.

Ježeček začne fungovat v ulici Romana Havelky 12. června, nezavře se ani o letních prázdninách. Stárek počítá s tím, že otevírací doba bude ve všední dny od půl sedmé ráno do půl šesté odpoledne. Čas se může změnit podle potřeb rodičů.

Kapacita skupiny je dvanáct dětí, o přesné výši měsíčního poplatku ještě není rozhodnuto. Neměl by ale podle Stárka přesáhnout částku dva a půl tisíce korun. Platit budou stejně zaměstnanci centra i rodiče zvenčí.

Provozovatelé získali na Ježečka evropskou dotaci. Její výše se bude odvíjet od počtu dětí ve skupině.

Drůbežářské závody, luxusní hotel a teď Alzheimercentrum

Školku tam potřebují, aby usnadnili život svým zaměstnancům. Momentálně jich hledají několik, a to sestry nebo třeba pomocného kuchaře. V jihlavském hotelovém komplexu, který patří do soukromé celorepublikové sítě, se starají o lidi s Alzheimerovou chorobou a ostatními typy demencí. V současnosti tam mají 85 lůžek a chystají přistavět další pavilon s šedesáti lůžky.

„Mají požadavek, že tam chtějí další budovu. Tak na tom začínáme dělat,“ uvedl majitel areálu Josef Pohanka. Nejprve před více než jedenácti lety vybudoval z někdejších Drůbežářských závodů čtyřhvězdičkový hotel. Z něj se později stalo Alzheimercentrum, které je u Pohanky v pronájmu.

Podobu plánované přístavby má na starosti architekt Jaroslav Huňáček. „Je to v přípravné fázi,“ sdělil.

Nová stavba bude podle něj směrem k řece. Ještě když tam byl hotel, plánovali na stejném místě nové sportovně-kulturní centrum. Na to už měli i stavební povolení.

„Teď se to předělává na doplnění lůžkové kapacity,“ doplnil Huňáček. Některé pokoje budou přizpůsobené tomu, aby v nich mohli žít třeba manželé.

Vezmou je? Náměstek hejtmana Franěk ještě neví

Alzheimercentrum zatím není zařazeno do oficiální krajské sítě pobytových zařízení pro seniory s demencí. „Teď si požádali o vstup do této sítě,“ potvrdil Pavel Franěk, náměstek hejtmana. Pokud by se tam podle něj dostali, podílel by se kraj na financování jejich služeb.

O všem teď bude rozhodovat vedení hejtmanství. Franěk ještě nechtěl říct, jestli on sám změnu podporuje. „Nechávám to otevřené, budeme se o tom ještě bavit,“ řekl.

Na Vysočině je nyní šestnáct domovů, kde pečují o seniory s demencí. Kapacita je 622 lůžek. Nejvíc jich je už dnes v jihlavském Alzheimercentru. Jen o něco méně, celkem sedmdesát, jich mají ve Ždírci na Jihlavsku.

„V posledních letech zájem o tato místa skutečně převyšuje nabídku. Kraj na tuto zkušenost reagoval schválením další kapacity v rozsahu 392 lůžek. Z nich některá jsou ve výstavbě a další ve fázi přípravy nebo zajišťování finančních zdrojů,“ sdělil Jiří Bína z krajského oddělení sociálních služeb.

Až budou všechna plánovaná lůžka připravena, tak na hejtmanství posoudí, jestli navýšený počet naplní poptávku. „V každém případě je schválené navýšení a předpoklad financování provozu nových lůžek velkým finančním závazkem pro kraj,“ doplnil Bína.

Soukromé Alzheimercentrum má další pobočky kupříkladu v Průhonicích, Zlíně, Českých Budějovicích či v slovenských Piešťanech.

Další se podle manažera Stárka staví na zelené louce v Plzni a Ostravě. Také rekonstruují pro svoje potřeby někdejší nemocnici v Zábřehu na Moravě a přistavují další část ve Zlíně, kde zvýší kapacitu asi o šedesát lůžek.

Přístavba v Jihlavě začne až někdy po roce 2018. V ulici Romana Havelky je nyní podle Stárka až devadesát procent pacientů z Vysočiny.

Demence je závažná mozková nemoc. V současnosti jí trpí čtvrtina lidí starších 85 let. Alzheimerova choroba se na tomto čísle podílí z šedesáti procent. Ve věku nad 65 let trpí touto nemocí každý dvacátý člověk.