Na letecký den v Jihlavě přiletěla i Baťova Electra

Velkou pozornost diváků přitáhla účast letounu Lockheed L-10 Electra vyrobeného v roce 1937 pro Jana Antonína Baťu. Jediný letuschopný exemplář tohoto typu na světě dávala za oceánem v tichosti do nového lesku parta nadšenců pět let. Loni se s ním navrátila do České republiky.

Na letištní travnatou plochu u Henčova dosedl v sobotu krátce před jedenáctou hodinou a pilot Nikola Lukačovič ani neskrýval euforii, kterou vždy a znovu při pilotování této naprosté rarity prožívá.

„Přiletěli jsme z domovského letiště Točná, cestou jsme udělali průlet ještě nad letištěm Praha Letňany a nad Vlašimí. Cesta do Jihlavy nám trvala 43 minut,“ zmínil Lukačovič.

„Je to hodné letadlo s dobrými vlastnostmi a my s ním zacházíme jako s dámou v letech,“ podotkl. Lukačovič zná některé slabší stránky stroje, na které si musí dávat pozor, například se konstrukce těžko vyrovnává s příliš silným bočním větrem, proto si posádka vždy pečlivě hlídá počasí, než se vydá na cestu.

V Jihlavě Electra divákům ukázala nízký průlet i přistávací konfiguraci. Stroj je schopen na plnou nádrž bezpečně překonat vzdálenost až tisíc kilometrů a Jan Antonín Baťa s ním létal po světě za obchody.

Vrtulník, který hasí i hraje v Bondovi

Zajímavostí z úplně jiného ranku letecké techniky byla účast vrtulníku AS 350 B3e z Hradce Králové. „Je vyrobený v jižní Francii. A je zajímavý tím, že je velmi výkonný, díky tomu může transportovat těžká břemena. Využívá se například při osazování klimatizačních jednotek na velká obchodní centra, tedy v místech, kde by už nebylo možné využít jeřáb. Unese v podvěsu až 1300 kilogramů,“ vysvětlil pilot Kamil Kolísek, který svou kariéru odstartoval na vojenských vrtulnících, nyní pracuje pro soukromou firmu.

„Tento stroj umí taky pomáhat při hašení lesních požárů. Je to sice primárně záležitost policejních vrtulníků, ale v případě nutnosti můžou na pomoc povolat i nás. Umíme to. Do speciálního vaku se vejde až 800 litrů vody,“ doplnil pilot s tím, že helikoptéru lze využívat i rovněž na chemickou činnost v krajině, například vápnění lesů.

Občas si o letoun zažádají filmaři. „Vrtulník se účastnil, ať už jako nosič kamer, či jako v uvozovkách herec natáčení například jednoho ze snímků o Jamesi Bondovi, Letopisů Narnie nebo Hry o trůny,“ doplnil Kolísek. Posádka šestimístného stroje divákům v Jihlavě ukázala transport auta v podvěsu a hašení.

Předseda zdejšího aeroklubu Lubomír navrátil neskrýval spokojenost. „Jsme rádi, že jsme získali taky účast leteckých akrobatů. Například Marka Hyky, českého reprezentanta,“ zmínil. Hyka se předvedl na celouhlíkovém speciálu XtremeAir XA42.

Letecký den má v programu mnoho dalšího. Například prezentaci „sovětského autobusu“, tedy stroje typu YAK 18T, v pilotáži mistra světa v letecké akrobacii Petra Biskupa. Na letounu EXTRA 330SR provede letové ukázky Petr Kopfstein, pilot světové série Redbull Air Races. Představí se historická letadla.