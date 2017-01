Kvůli bezpečí chodců Jihlava zváží zákaz průjezdu z náměstí k City Parku

Procházet tudy je někdy o strach. Úzké chodníky, po kterých se valí davy lidí, vyhnout se není pořádně kam. Buď musíte zastavit a počkat, až proud chodců kolem vás přejde, nebo udělat úkrok stranou do velmi rušné silnice, po níž jezdí autobusy a trolejbusy městské hromadné dopravy a k tomu proudy dalších aut.

To je každodenní realita ve Znojemské ulici v Jihlavě, konkrétně v úseku mezi Masarykovým náměstím a City Parkem. Právě ten před lety davy chodců do ulice přivedl. Jedná se totiž o nejpřímější cestu z náměstí do nákupního centra.

„Je to úzké hrdlo a je potřeba to řešit. Nebýt City Parku a chodců, nepouštěli bychom se do toho,“ říká Jana Mayerová (ANO), náměstkyně primátora zodpovědná za dopravu.

Rozšíření chodníku o osmdesát centimetrů nestačilo

Bezpečnost chodců je ve Znojemské ulici dlouhodobým problémem. Před necelými čtyřmi lety zde v nejužším místě nechal magistrát odstranit kus rohu jednoho z domů. Dělníci z něj „vykousli“ zhruba osmdesát centimetrů (více čtěte zde). I přesto je však situace pro chodce stále nekomfortní.

Na magistrátu proto přemýšlejí zejména nad dvěma možnostmi, jak dopravu ve Znojemské ulici omezit, aby byli pěší ve větším bezpečí. Tou první je udělat z ní jednosměrku, tou druhou pak uzavřít ji pro automobilovou dopravu úplně. Projíždět by tudy mohly pouze vozy městské hromadné dopravy, další vozidla pak případně pouze ve vymezených hodinách.

„Muselo by se to samozřejmě dopředu probrat s lidmi, kteří v jádru města žijí a podnikají, aby jim to neničilo jejich živnosti. Každopádně bychom ale nebyli jediné náměstí, kam nesmí jezdit auta. Podobně to funguje v Košicích. Na náměstí je tam fůra obchodů, restaurací a auta tam mohou jen v určitou hodinu ráno a v určitou hodinu odpoledne,“ dává Mayerová příklad ze svého rodného města.

Vše je však zatím ve stadiu prvotního nápadu. Obě zvažované dopravní změny by se totiž výrazně promítly do situace v centru. „Je potřeba to řešit v kontextu s dalšími záležitostmi, jako je koncepce parkování a revitalizace náměstí,“ uvědomuje si Mayerová.

Dopravní inženýr nevidí pro změny důvod

Pokud se město skutečně rozhodne a změny provede, bude je muset konzultovat s policií. Dopravní inženýr Dopravního inspektorátu policie Jiří Kučera se momentálně k oběma nápadům staví velmi opatrně. „Osobně nevidím důvod pro to, aby se něco měnilo. Pokud má zůstat náměstí nějak obsluhováno, musela by se na něj dostat doprava jinudy. A moc jiných možností není,“ uvedl Kučera.

Jako první se nabízí varianta z Křížové ulice. Jenže tam si lidé dlouhodobě stěžují na hluk, jelikož vozovka zde má povrch z kostek. Nápady položit tišší asfalt už v minulosti byly, ale narazily na nesouhlas památkářů.

„Pak mě napadá ještě Brněnská ulice, ale do ní se víc dopravy pustit nedá,“ vylučuje další variantu Kučera. „Pak máme ještě třetí variantu. Nechat to tak, jak to je,“ připouští ústupovou verzi Mayerová.

Podle jejího předchůdce ve funkci náměstka primátora Jaroslava Vymazala však není myšlenka na uzavření Znojemské ulice pro individuální silniční dopravu zcela neproveditelná. „Před pár lety se některé věci jevily také jako nemyslitelné a nyní fungují. Pokud dopravní modely, které si magistrát za mého působení objednal, prokážou, že bude pro dopravu ve městě lepší, když se Znojemská uzavře, tak rozhodně nebudu proti,“ tvrdí Vymazal.