Patnáctiletý brankářský talent z Jihlavy okouzlil v Manchesteru United

V devadesátých letech výrazným způsobem pomáhal zviditelnit jméno českého fotbalu v Anglii. Někdejší reprezentační brankář Luděk Mikloško byl prvním českým hráčem, který se dokázal prosadit v Premier League. Za West Ham United v ní odchytal více než patnáct tisíc minut (169 ligových zápasů), později ve stejném klubu působil až do roku 2010 v roli trenéra brankářů.

Po dvaceti letech se fotbalový internacionál vrátil do České republiky a spojil své síly se sportovní agenturou Sport Invest. V ní má na starosti právě práci s brankáři.

„Po telefonu jsem jim k dispozici prakticky 24 hodin denně. Kluci mi mohou zavolat kdykoliv a mluvit se mnou o čemkoliv,“ tvrdí Mikloško. „Moje práce je, dá se říct, sedm dní v týdnu.“

Díky svým bohatým kontaktům v Anglii se Mikloškovi daří nabídnout klientům zajímavé možnosti. Posledním jeho úspěchem je tříletá smlouva, kterou na konci července s juniorským týmem Liverpoolu podepsal šestnáctiletý brankář pražské Slavie Vítězslav Jaroš.

A právě Mikloško stojí také za stáží patnáctiletého jihlavského gólmana Ondřeje Mastného ve slavném celku Manchester United.

„Samozřejmě není jednoduché hráče do Anglie dostat. Je to vždycky na doporučení,“ říká Mikloško. „Myslím, že mě v Anglii trenéři dost berou. Vědí, že jim tam nepošlu nikoho, o kom nejsem přesvědčený, že by je mohl zaujmout.“

Podobná stáž je pro mladé kluky k nezaplacení. Na druhou stranu je dostává pod tlak. „Je to obrovská psychická zátěž,“ uvědomuje si Mikloško.

„Kluci přijdou do velkého klubu a nechtějí nic zkazit. Ale je to právě na nich. Já je můžu jen doporučit, můžu jim cestu trochu otevřít. Ale potom záleží, jak to zvládnou a kolik štěstí u toho mají,“ přiznává. „Samozřejmě, svou roli hraje také jazyková bariéra. Některým to zkrátka vyjde lépe, některým hůř.“

Pamatují si i jméno Ivo Viktor

Zatímco v minulosti česká brankářská škola měla v zahraničí svůj zvuk, aktuální situace už tak skvělá není. „Jak nás venku vnímají? Jak která generace,“ přemýšlí Mikloško.

„Někteří si pamatují, že jsme v Anglii hráli. A že nás tam bylo více,“ připomíná krajany Pavla Srníčka, Jana Stejskala nebo v neposlední řadě Petra Čecha. „A třeba také Ivo Viktor je jméno, které si starší lidé i v těchto zemích pamatují,“ zmiňuje Mikloško třetího nejlepšího fotbalistu Evropy v roce 1976 podle ankety Zlatý míč.

Naopak nyní čeští fotbalisté například v Premier League hledají angažmá těžko. „Asi jsme trošičku zaostali,“ myslí si Mikloško. „Ale ono je to celkově, i doba je jiná.“

Na současných hráčích nevidí takový zápal. „My jsme měli daleko větší chuť něco dokázat, chtěli jsme se víc prosadit,“ tvrdí dlouholetá opora ostravského Baníku.

„Dneska klukům stačí přijít si na hodinku a půl na hřiště, odtrénovat a jít domů, kde sedí u počítače, nebo hrají hry na telefonech. A prakticky nedělají nic navíc,“ připomíná často zmiňovaný problém.

Svou roli v tom hraje také prostředí. „Ve fotbale se začínají prosazovat hráči z Afriky, u kterých domácí zázemí není ideální. Potom, když se dostanou jinam, si toho možná více váží,“ přemítá.

V Česku chybí jednotná koncepce výchovy brankářů Co naopak v České republice podle zkušeného odborníka chybí, je jednotná koncepce výchovy gólmanů. „Třeba v Itálii mají brankáři hodně podobnou techniku chytání. Naopak u nás je to postavené na tom, jak to každý trenér vidí, jak chytával on sám a jak jemu se to hodí. Tak to potom kluky učí, a ne vždy je to správně,“ všímá si.

„Samozřejmě, každý brankář vyniká v něčem jiném, měl by mít svou identitu. Ale základní věci, ať je to správě se postavit, nepadat dozadu, nebát se – to do těch kluků musíme dostávat už v brzkém věku,“ je přesvědčen.

„U nás je obrovský problém, že ve většině klubů ani trenéři brankářů dneska nejsou. A nemohou se klukům věnovat naplno,“ tuší.

Situaci se částečně snaží zachraňovat regionální fotbalové akademie. „Tam to šlape,“ uznává Mikloško. „Je vidět, že kluci, kteří v akademii jsou a projdou jí, se za dva roky zlepšují. Nějaká technika je u nich znát,“ těší ho. „Ovšem ve většině případů není další návaznost. Potom ti kluci zase začnou zaostávat. Nemají ten posun, což je samozřejmě obrovská škoda.“

Podle Mikloška by mohla pomoct také užší specializace. „Dá se říct, že v zahraničí se od těch šestnácti let věku už více věnují fotbalu než škole,“ zaznamenal. „Samozřejmě, děti dál nějakou školu dělají. Ale třeba jen jednou týdně. A jako učebnímu oboru se věnují fotbalu.“

To naopak v Česku chybí. „U nás se od šesti let, kdy děti přijdou do školy, do osmnácti prakticky nic nemění. Chodí do školy a trénují až odpoledne. Pak není na určité věci čas, třeba na posilování, které se u nás šíleně podceňuje. A tady začínáme zaostávat,“ je přesvědčen Mikloško.