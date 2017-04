Už nejen pro Kinského zahrady. Jihlava bude městský kompost i prodávat

Jihlavská kompostárna má momentálně odbyt zhruba tisíc tun kompostu ročně. To je přibližně 40 procent její produkce. Největším odběratelem jsou firmy zabývající se sadařskými pracemi a údržbou zeleně - například zámek Kinských ve Žďáře nad Sázavou. SMJ však předpokládají, že do budoucna se odbyt ještě zvýší.

„Očekáváme vznik pobídkových dotačních titulů pro zemědělce, aby aplikovali kompost do půdy. Sami chceme také komerčně vyrábět různé typy substrátů vhodných pro domácí použití a nabízet je zákazníkům hlavně ve sběrných dvorech,“ potvrdil Josef Eder, vedoucí divize odpadů SMJ. Firma k tomu musí podle něj získat potřebné certifikace a pořídit balicí techniku.

Ještě větší úkol však před SMJ stojí v příštím roce. Kvůli očekávanému nárůstu vytříděného bioodpadu musí společnost zvýšit kapacitu kompostárny. Ta v současné chvíli činí pět tisíc tun uloženého odpadu za rok.

Na Slunci odeberou olej

„Přitom loni jsme na ni navezli 4 700 tun odpadu. Z toho je patrné, že jsme těsně pod projektovanou kapacitou,“ řekl Eder. Proto nyní SMJ stavebními úpravami za více než 2 miliony korun navyšují kapacitu o 900 tun ročně.

I to ovšem bude podle Edera do budoucna málo, město se neobejde bez kompostárny s kapacitou osm tisíc tun. Na to se už SMJ nyní snaží získat parcely od pozemkového úřadu.

Pokud se jim to povede včas, s rozšířením by firma mohla začít příští rok.

Další novinku v nakládání s odpady chystá Jihlava už na letošek. Ve čtvrti Na Slunci umístí v létě do ulic 25 nádob, do nichž bude možné v uzavřených plastových obalech vhodit použité tuky a oleje.

„Určeny budou pouze pro ty z domácností, jako jsou například fritovací olej, olej po smažení či ztužené jedlé tuky. Rozhodně sem nepatří technické či motorové oleje,“ upozorňuje Katarína Ruschková, vedoucí odboru životního prostředí.