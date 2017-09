V jihlavské MHD chybí řidiči, zavedení nových linek se proto odkládá

Letos v prosinci čeká Jihlavu jedna z největších revolucí v městské hromadné dopravě. Po zatrolejování Vrchlického ulice se totiž kompletně přemění grafikon trolejbusových linek ve městě. Téměř se tak dovrší změny, které si město naplánovalo na začátku roku 2016 poté, co si nechalo udělat analýzu MHD ve městě.

Otazník se však bude stále vznášet nad zavedením expresních autobusových linek 41 a 42 do průmyslové zóny v Hruškových Dvorech. O jejich budoucnosti totiž přicházejí rozporuplné informace.

„Byli jsme domluvení, že ty linky zavedeme v prosinci, kdy se bude měnit grafikon. Řekli jsme si, že uděláme všechny změny naráz,“ tvrdí Vratislav Výborný, náměstek primátora zodpovědný za dopravu.

Proti tomuto tvrzení však stojí vyjádření ředitele dopravního podniku Josefa Vilíma, podle nějž se se spuštěním expresních autobusů v tak brzkém čase nedá počítat.

„Zatím to máme pouze namalované, ale ještě to nechystáme, protože jsme omezeni kapacitou. Nemáme pro ně řidiče,“ tvrdí Vilím.

„Tak o tom jsem nic neslyšel,“ zarazila informace Výborného.

Řidiči jsou přetažení, slouží desítky hodin přesčasů měsíčně

Zavedení nových expresních linek by podle Vilíma vyžadovalo dva vozy a dva šoféry. „Nové vozy budeme mít, tam problém není, problém jsou řidiči,“ povzdechne si znovu ředitel.

Nedostatek řidičů je celorepublikový problém. Oficiální čísla hovoří o tom, že v České republice chybí 6 až 8 tisíc profesionálních šoférů autobusů, trolejbusů, tramvají a nákladních aut. V některých městech v republice musely už tamní dopravní podniky omezit spoje, protože není nikdo, kdo by usedl za jejich volant.

Tak daleko situace na Vysočině ještě nedospěla. I když i Jihlava během letních měsíců sáhla ke změně jízdního řádu a zavedla letní provoz, v němž dopravní podnik vypravoval méně spojů.

Řidiči tak dostali možnost aspoň částečně si odpočinout. „Nejhorší situace byla před začátkem prázdnin v červnu, kdy začínaly dovolené. Do toho přijdou nějaké nemoci a už je problém,“ tvrdí Marek Řezáč, jeden ze šoférů jihlavského dopravního podniku a zároveň předseda tamní odborové organizace.

Jeho zaměstnavatel momentálně postrádá zhruba deset procent řidičů do plného početního stavu. „Ten činí sto řidičů. Nám jich momentálně schází asi deset,“ potvrzuje Vilím.

Podle Řezáče se nedostatek lidí začíná projevovat už na únavě šoférů. Jsou prý přetažení. „Začínají se už množit i stížnosti, že jsou kvůli tomu na cestující nepříjemní,“ připouští řidič, který údajně za srpen odjezdil 58 hodin přesčasů.

Čtyři procenta navíc dostali v dubnu, další přibyly v létě

Podle jeho názoru se dalo současnému stavu předejít, kdyby lidé usedající za volanty trolejbusů a autobusů byli lépe finančně ohodnoceni. „Spousta zaměstnanců odešla kvůli mzdám. Kdyby se přidávalo postupně, tak by tato situace nenastala,“ myslí si.

Všichni zaměstnanci dopravního podniku dostali letos od 1. dubna přidána čtyři procenta. Dalšího, přibližně stejného navýšení se dočkali ještě o pár měsíců později. Město totiž v červnu kvůli mzdám navýšilo podniku dotaci o 2,4 milionu korun. „Mzdy už mají naši řidiči lepší,“ tvrdí ředitel Vilím.

„Přidáno jsme letos dostali, na mzdách je to určitě cítit a jsem za to rád. Teď uvidíme, co přinese příští rok, zda navýšení bude, či nebude,“ tvrdí Řezáč, který se už byl na vedení dopravního podniku informovat.

Městskou dopravu v padesátitisícové Jihlavě zajišťuje kolem šedesáti autobusů a trolejbusů. V roce 2016 podle údajů na webu firmy dohromady přepravily 14 milionů cestujících. Meziročně jejich počet stoupl o 1,3 procenta.