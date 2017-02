Jihlavským krasobruslařkám pomohla Dukla i Zimáček

„Kolikrát jsme přišli na trénink a tady se místo našeho ledu rozbruslovali hokejisté,“ vzpomíná Věra Paulusová, hlavní trenérka oddílu krasobruslení Dukly Jihlava - mládež. „Volné jízdy jsme museli tvořit o půl páté ráno, kdy na led svítilo jediné světlo.“

Současná situace je už mnohem lepší. Oddílu, který se ve čtyřech věkových kategoriích věnuje osmi desítkám dětí, pomohl přechod od SK Jihlava pod hlavičku Dukly Jihlava - mládež a především výstavba tréninkové haly, přezdívané lidově Zimáček.

„Druhá ledová plocha uvolnila všechny rozepře, které bývaly,“ tvrdí Paulusová. „Navíc se s hokejisty lépe domlouváme, máme dokonce pravidelné tréninky, jež jsme nikdy neměli.“

Do ideálu má však situace stále daleko, což nejlépe dokládá fakt, že tradiční závod Jihlavský ježek je možné uspořádat pouze jedinkrát v roce. „Hokejová Dukla neustále zápasí. A nejen áčko - je tady spousta žákovských, dorosteneckých soutěží, navíc se zde hrají amatérské soutěže, takže všichni chtějí ledovou plochu urvat. Nám je dopřána jednou za rok,“ říká Paulusová. „A na termínu se dohadujeme prakticky od léta.“

Ten letošní se nepodařilo zvolit příliš šťastně: 23. ročník jednoho z nejdůležitějších závodů v České republice se namísto obvyklého předvelikonočního času uskutečnil už v sobotu 11. února.

„Na závodech bylo sedmnáct týmů, což je o pět méně než loni,“ mrzí Paulusovou. „Maximálně u nás startovalo 27 týmů, ale to tu bývaly i týmy z Maďarska, Rakouska a Německa.“

A právě účastníci z ciziny jsou pro jihlavský oddíl klíčoví. „Pro zahraniční týmy je startovné v eurech, takže je to pro nás docela příjemný přínos,“ prozrazuje Paulusová. „Navíc mezinárodní sešlost tvoří pro naši soutěž větší výzvu.“

Letos si však pořadatelé museli vystačit jenom s českými účastníky. „V Německu byl ve stejném termínu velký závod, v Rakousku měli prázdniny. A Maďarky onemocněly,“ líčí trable Paulusová. „Přitom už měly objednané i bydlení. Jenže to kvůli nemoci musely vzdát. Některým týmům ze šestnácti závodnic padl počet na devět a to už by nemělo smysl,“ uvědomuje si.

Náladu si budou moct jihlavští pořadatelé spravit už tuto neděli, na kdy chystají mistrovství České republiky. To se však neuskuteční v Jihlavě, ale v Havlíčkově Brodě.

„Chtějí s touto disciplínou začít, organizují nábor malých děvčat a jsou tam pro to příhodné podmínky,“ vysvětluje Paulusová. „Vyšli nám vstříc, udělají z toho velkou show. Sehnali si ukázky volných jízd z loňska, budou je projektovat na ledovou plochu a celá soutěž bude mít velice společenský rámec,“ těší se na akci v Kotlině.

Navíc se diváci dočkají lepšího obsazení. „Přijede ještě o pět týmů více,“ prozrazuje Paulusová. Na větší konkurenci se mohou v kategorii Mixed Age těšit i jihlavské Starlets, které dokázaly letošní ročník Jihlavského ježka ve své kategorii vyhrát.

„Starletky trénuji už spoustu let, od jejich raného dětství. A neustále soupeříme s Pardubicemi,“ říká Paulusová. „V Brodě budou ale ještě další tři týmy, takže se porovnáme celkově se šesti družstvy.“