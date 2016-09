Vlastní branka i penalta. A fotbalisté Jihlavy jdou v poháru dál

Pokud by neuspěli, mohli se propadnout do ještě většího bahna. Jenže jihlavští fotbalisté důležitý zápas o sebevědomí zvládli. Poté, co FC Vysočina v úvodu nového ročníku nejvyšší domácí ligové soutěže bojuje o záchranu – když nedokázala vyhrát ani jeden z dosavadních sedmi duelů –v domácím poháru si zajistila postup do čtvrtého kola.

Kritici by mohli namítnout, že svěřenci nového kouče Michala Bílka zvítězili na hřišti „jen“ druholigového soupeře, který navíc ve Fotbalové národní lize aktuálně drží až čtrnáctou pozici. Nutno však připomenout, že v Pardubicích v minulé sezoně v poháru vyhořely Teplice (prohra 0:3) a v úvodním osmifinále zde nečekaně padla (0:1) i Sparta Praha, která si postup do další fáze musela zajistit až v domácí odvetě.

„Chtěli jsme hlavně vyhrát a dát nějaké góly. Dostat se po těch utkáních v lize, která nám bodově nevycházela, trochu do pohody,“ uvedl po vítězství 3:1 jihlavský kapitán Lukáš Vaculík.

„Nechtěli jsme se dostávat pod tlak tím, že bychom tady nějak zaváhali. Jsme rádi, že jsme postoupili,“ oddechl si. „A teď už se soustředíme na sobotní zápas na Slovácku.“

O svém postupu rozhodla Jihlava v úvodním poločase, který vyhrála 3:1. Nejprve se už ve 4. minutě gólově prosadil jihlavský pohárový střelec Pavel Dvořák. Ve 13. minutě sice náhradního gólmana FC Vysočina Mateje Rakovana překonal jeho spoluhráč Antonín Rosa, ale už o osm minut později padla vlastní branka také na druhé straně – tentokrát byl nešťastníkem Jan Jeřábek. A poslední úder přidal ve 36. minutě z pokutového kopu právě Vaculík.

„Ve druhém poločase už byla hra rozháraná, bez šancí na obou stranách,“ všiml si jihlavský kapitán.