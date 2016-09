Za nákupy by mohli lidé v Jihlavě jezdit z obou směrů nejdřív za dva roky

Markéta Dědičová vede v Jihlavě prodejnu hraček v obchodním centru v ulici Romana Havelky. Hned vedle obchodu má nájezd na jihlavský obchvat a přivaděč na dálnici. Sjezd však chybí. Tedy alespoň ve směru od Pelhřimova.

„Když jedu po přivaděči, nemám šanci se sem dostat přímou cestou. Myslím, že sjezd by pomohl i zákazníkům, kterých by k nám potom mohlo jezdit víc,“ myslí si Dědičová.

„Byl by to minimálně ušetřený čas. Navíc odpadne vysvětlování lidem, kudy k nám vlastně dojedou,“ přidává svůj pohled Petr Janák, který pracuje v blízké prodejně autodílů.

Nyní jim i dalším lidem, kteří do jihlavské obchodní zóny pravidelně jezdí, svitla naděje. I když s minimálně dvouletou čekací dobou. V roce 2018 chce město chybějící sjezd vybudovat.

„Usilovali jsme o to celé roky. Teď se to konečně podařilo,“ řekl Jaroslav Vymazal (ODS), náměstek primátora zodpovědný za dopravu.

Dlouho vadil úzký most

Snaha města dlouhé roky narážela na limity mostu, který se klene nad ulicí Romana Havelky a po němž zmíněný přivaděč vede. Není totiž dostatečně široký na to, aby se na něm dal zřídit odbočovací pruh pro nový sjezd. Ale v následujících dvou letech má projít kompletní rekonstrukcí, při níž se přemostění - a s ní i silnice - rozšíří.

„Samotné připojení pak připravuje město nezávisle na nás. My se staráme pouze o most,“ uvedla Marie Tesařová, krajská šéfka Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), které komunikaci spravuje.

Při opravě mostu chce ŘSD začít nejdříve ve směru od Havlíčkova Brodu - to bude v příštím roce. V tom následujícím pak dojde na inkriminovanou část, po níž proudí auta od centra, Znojma nebo Pelhřimova. „Za jednu stavební sezonu nejsme schopni obě etapy uskutečnit,“ zdůvodňuje rozložení do dvou let Tesařová.

O polovinu aut méně

Zda se za dva roky začne budovat i rameno sjezdu, není ještě úplně jisté. Jihlavský magistrát je totiž v přípravách své části stavby oproti ŘSD pozadu.

Nový sjezd by měl podle vedení města výrazně ulevit zejména ulicím Romana Havelky, Jiráskově a Pražskému mostu, po nichž momentálně jezdí do obchodní zóny nejvíce lidí. „Podle propočtů, které máme k dispozici, by se doprava na Pražském mostě snížila až o polovinu,“ tvrdí náměstek Vymazal.

Sjezd do obchodní zóny ovšem není jediný, který by město rádo na obchvatu Jihlavy vybudovalo. V nejbližších týdnech se chystá zahájit jednání o tom, zda by další nemohl vzniknout u Pístova.

„Byla by to moc dobrá věc,“ poznamenal Vratislav Výborný (ČSSD), náměstek primátora zodpovědný za rozvoj města.

S odbočkami se zde počítalo už v původních plánech jihlavského obchvatu, ale kvůli nesouhlasu obyvatel této příměstské části se od nich upustilo. „Nyní bychom s tím nájezdem souhlasili. Lidé zjistili, že sjezd a nájezd by pro ně byly dobré. Ocenili by to hlavně ti, kteří jezdí pracovat do průmyslové zóny na Pávově,“ myslí si Olga Hlochová, místopředsedkyně Spolku Jihlava - Pístov, jenž funguje jako osadní výbor.

Vedení ŘSD však k této stavbě zatím zaujímá velmi zdrženlivý postoj. „Teoreticky je možné všechno, ale v Jihlavě už máme připojení na obchvat hodně. A na toto bychom museli vyjednat výjimku,“ tvrdí Tesařová.