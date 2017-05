Politici se hádají, kdo stojí víc. Tři komunisté, nebo noví náměstci?

Je dražší Plodík a jeho dva kolegové komunisté, kteří vedli v minulém volebním období výbory a komisi? Drželi tím u moci jednobarevnou vládu ČSSD. Za to dostávali každý skoro 57 tisíc korun měsíčně.



Porovnání platů Měsíční odměna komunistických předsedů byla původně 55 070 korun za měsíc. Od dubna 2015 došlo k navýšení na 56 997 korun. Nyní by její výše činila 61 055, ale kraj již uvolněné předsedy nemá. Kraj měl v minulých volebních období takové předsedy tři. Měsíční odměna nynějších náměstků hejtmana je 81 656 korun hrubého, běžného člena rady 65 624. V minulém období měl Kraj Vysočina dva náměstky, nyní jich má pět.

Nebo je teď dražší Pavlík a další náměstci hejtmana z ANO, ČSSD, ODS a nezávislých? Těch je po posledních krajských volbách o tři víc.

Spor zahájil Plodík textem v únorových krajských novinách. Upozornil, že dříve měl hejtman jen dva náměstky.

„Zrušili se tři uvolnění předsedové, ale máme devět uvolněných radních a dokonce pět náměstků. Z hlediska nákladů, nejen mzdových, to vyjde podstatně dráž,“ uvedl Plodík.

Měsíc poté, v březnu, mu opět v krajských novinách odpověděl Pavlík. Spočítal, že mzdové náklady na tři placené členy KSČM přišly krajský rozpočet na více než dva miliony korun za rok.

„Tři noví náměstci hejtmana zatíží rozpočet kraje celkem o 577 tisíc korun ročně. Za ušetřených zhruba 1,5 milionu korun můžeme zaměstnat tři sociální pracovníky v domově pro seniory nebo například koupit ultrazvukový přístroj pro JIP kterékoli krajské nemocnice,“ odepsal Pavlík Plodíkovi.

Bývalý soudruh zapomněl na asistentky i auto, napsal Plodík

Seriál pokračoval v dubnu. V dalším čísle vrátil komunista smeč. Pavlíka označil za bývalého soudruha. Narážel tím na fakt, že i náměstek býval komunistou, což před loňskými volbami zapíral.

Milan Plodík.

„Opomněl zakalkulovat, že noví funkcionáři rady mají na rozdíl od bývalých předsedů k dispozici každý svoji asistentku, kancelář a služební vozidlo. Sám by měl vědět, co to stojí. Takticky to přehlédl. To se to potom počítá, když nezahrnu, co se mi do příkladu nehodí,“ uvedl Plodík. Nezmínil ale, že kancelář také měl.

Zároveň doporučil Pavlíkovi, aby se jako krajský náměstek přes finance procvičil v počtech. „Ostatně, kdyby mlčel - mohl zůstat filozofem,“ uzavřel Plodík ironicky svůj text.

Pavlík MF DNES potvrdil, že už další odpověď do krajských novin nechystá. „Jak jsem to vyčíslil, na tom nemám co měnit,“ řekl.

Kraj vícenáklady na auto nevidí, dostal ho každý radní

Podle vedení kraje opravdu neměli předsedové výborů z KSČM k dispozici asistentky. K organizování činnosti výborů se používají lidé z odboru sekretariátu hejtmana. Vedle toho všech devět členů regionální vlády má k ruce sedm asistentek.

Vozidla pro krajské radní Všech devět členů krajské vlády využívá v tomto volebním období služební vozidla KIA Cee’d 1,6 GDI stříbrné barvy, pro všechny členy jsou identická. Je uzavírána písemná dohoda, že jsou oddělovány ujeté kilometry ve služebním a v soukromém režimu. Za kilometry ujeté v soukromém režimu je členem rady placena kraji náhrada. Vyúčtování se provádí jednou měsíčně. Člen rady je povinen o toto plnění povýšit základ daně z příjmů. Odvádí tedy státu vyšší daň (základ daně se povyšuje za každý měsíc o 1 % z pořizovací ceny vozidla včetně DPH).

„Uvolnění předsedové komisí a výborů měli k dispozici plně zařízenou kancelář,“ potvrdila Jitka Svatošová, mluvčí hejtmanství.

Kancelář mají i všichni členové krajské vlády. Tedy radní včetně náměstků. Bez ohledu na to, zda jsou, nebo nejsou v pozici náměstků hejtmana.

„Nevidíme zde tedy žádné vícenáklady. Zároveň platí, že každý člen rady kraje má právo užívat služební vozidlo s možností využití i pro soukromé účely,“ doplnila Svatošová. Jedná se o auta KIA Cee’d 1,6 GDI .

Pokud jde o služební cesty komunistů v minulém volebním období soukromými auty, byly jim propláceny předložené cestovní příkazy. Každou proplacenou cestu měli předem schválenou.