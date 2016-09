Jarošovu cykloexpedici na Elbrus odstartovala nevěsta se ženichem

„Až na úpatí Elbrusu se chceme dostat vlastními silami. Pojedeme na kole rovnou z domu. Bude to taková expedice „punkového“ stylu, doprovázet nás bude sponzorská dodávka se vším zázemím, ve které určitě budeme často i spát,“ nastínil svoje plány.

Už začátek ve Vysočina Areně byl hodně netradiční. Nejdřív celý balík jezdců odstartovala Jarošova maminka Anna, po společném focení všech cyklistů na náměstí u kašny je vlajkou odmávli čerství novomanželé, kteří právě vyšli z kostela. „Vy startujete do společného života, my na cestu,“ prohodil Jaroš.

Někteří cyklisté vydrželi v peletonu jen pár kilometrů, někdo skončí dnes večer v Hustopečích, další plánují dojet dvě etapy až do Šamorína ke slovensko-maďarským hranicím, čtyři účastníci expedice v čele s Radkem Jarošem chtějí ujet celou trasu z Vysočiny až na Kavkaz.

S partnerkou až do cíle

Tentokrát nebude chybět ani ženský element. „Radek to navrhl jako první, ví, že miluji cyklistiku. Je to naše největší společná aktivita, často trénujeme spolu. Ráda bych dojela až do cíle. Mám i vybavení na výstup, ale to se rozhodnu až na místě,“ líčila před startem Jarošova partnerka Olga Růžičková.

Z Nového Města na Moravě až na Elbrus Radek Jaroš se svými příznivci odstartoval v sobotu z novoměstské Vysočina Areny. První etapa - dlouhá 100 kilometrů - končí v Hustopečích. V neděli je na programu etapa Hustopeče - Šamorín. V pondělí plánují dojet do Budapešti. Cesta k Černému moři je dlouhá 2 500 kilometrů. Pak se přeplaví trajektem z ukrajinské Oděsy do protilehlé Gruzie. Odtud zamíří na hraniční přechod s Ruskem - Vjerchnyj Lars. Cílovou destinací v Rusku bude vesnice Těrskol, která leží ve výšce 2 100 metrů. Výstup na 5 642 metrů vysoký Elbrus, nejvyšší vrchol Kavkazu, který leží na hranicích Evropy a Asie, Jaroš a spol. plánují v období mezi 1. a 10. říjnem.

A jak sám Jaroš přiznal, má trošku obavy, že na silnicích sám nebude stíhat. „Olča nám určitě bude pořád nastupovat,“ prohodil. „Jsem vrchařka,“ přitakala Růžičková. „Vysočinu jsem měla najetou, a když jsem začala vyrážet s Radkem, překvapil mě, jak se uměl na Vysočině vyhýbat kopcům,“ dodala s úsměvem.

První český držitel Koruny Himálaje se letos hodně zaměřil na kolo. Na jaře trénoval v Toskánsku a na Mallorce, v létě přejel Pyreneje. A nyní se vydal za dalším z cílů z Koruny světa, tedy sbírky nejvyšších vrcholů všech světadílů. Kolem 18. září by se měli nalodit v ukrajinské Oděse na trajekt, v prvních říjnových dnech chtějí začít výstup.