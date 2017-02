Klidná ves se mění v průmyslové centrum. ICOM tu prostaví půl miliardy

Doprava v Pávovské ulici ještě víc zhoustne Takto to vypadá v dopravních špičkách v Pávovské ulici. Po zprovoznění logistického centra společnosti ICOM transport by aut mělo ještě přibýt. Časy, kdy Bedřichov ještě nebyl tolik obklopený průmyslem, připomíná například telefonní drát natažený na sloupech.

„My máme povinnost dát to do země. Použít ten nejmodernější kabel a rozvést ho. Zhruba mluvíme o investici milion korun. A pak to musíme zadarmo předat telekomunikacím,“ popisuje jednu ze záležitostí, která se týká výstavby nového logistického centra na okraji Bedřichova, generální ředitel koncernu ICOM transport Zdeněk Kratochvíl. K pozemkům, na nichž mají nové haly stát, zatím nevede silnice, natož chodník. „I chodníky budou,“ říká Kratochvíl a pokračuje: „My jsme odkoupili i tu silnici, která je tam zatím ‚spojovačkou‘ k Jihosu (koupelnové studio – pozn. redakce). Už máme domluveno, že dojde k její rekonstrukci a rozšíření.“ Kolik pracovních míst v logistickém centru vznikne, to zatím není jasné. Více by jich bylo, kdyby se nájemcem prostor stala nějaká výrobní firma. Druhou variantou jsou však sklady. Tam je pracovníků potřeba méně. Další nápor na malý kruhový objezd V průmyslové zóně nastávají hlavně v odpolední špičce problémy s dopravou. Ta se štosuje u kruhového objezdu mezi Bedřichovem a firmou Bosch. Kvůli třeba i půl hodiny trvajícím kolonám město instalovalo před tento „kruháč“ semafor. Na křižovatku bude po výstavbě logistického centra ICOMu zase o něco větší nápor. Těžkých nákladních aut by mělo přibýt asi 55 denně, osobních vozidel projede navíc přibližně 360. Taková data uvádí studie vlivů novostavby na životní prostředí. Podle předsedkyně představenstva ICOMu transport Kateřiny Kratochvílové by měla větší roli v průmyslové zóně okolo firem Bosch, Automotive Lighting a Kronospan sehrávat městská hromadná doprava a linkové autobusy. Tak by se daly redukovat kolony ve špičce. „Tam, kde budeme stavět, tak na hlavní silnici jsou zastávky jak MHD, tak i linkových autobusů,“ řekla. Koncern ICOM transport sídlí v Jihlavě, působí ale po téměř celé republice. Má 1 800 zaměstnanců. Volná místa v současnosti nabízí jak řidičům, tak i mechanikům. Loni zvýšil svůj obrat o více než šest procent na 3,5 miliardy korun. Podle dosavadních odhadů by měl za uplynulý rok skončit ve zisku na úrovni 150 milionů korun. Pro letošek ICOM chystá také investice do vozidel a autobusových nádraží. Na řadě je nyní to humpolecké.