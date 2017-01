V miliardářově anketě o křeslo prezidenta je tucet adeptů z Vysočiny

Anketa: Co říkáte na zařazení do prezidentské ankety? Zúčastníte se příští volby nové hlavy státu? Miloš Zeman, prezident ČR (Nové Veselí) O prezidentu republiky rozhodují voliči ve svobodných a demokratických volbách, nikoli jakákoliv anketa nebo průzkum. Volby v USA dokázaly, že ankety a průzkumy neznamenají vůbec nic. Své rozhodnutí, zda budu kandidovat, či ne, oznámím 10. března na tiskové konferenci. Miroslava Němcová, poslankyně (Žďár nad Sázavou) Nebudu veřejné iniciativy a ankety týkající se prezidentské volby v tuto chvíli komentovat, neboť se do nich nijak aktivně nezapojuji. Stejně tak se nebudu vyjadřovat k dotazům na mou případnou kandidaturu. František Bublan, senátor (Třebíč) Na anketu jsem se díval a nenašel jsem se tam. Takže je pro mě novinka, že mě někdo zařadil. A aktuálně 162. místo je skutečně nadějné (smích). Kdyby ale přišla výzva, abych kandidoval, nešel bych do toho. Není to moje parketa. Zvláště v době, kdy rozhodují jiné věci, než které bych uměl odprezentovat. Věra Jourová, eurokomisařka (Třebíč) Moje kandidatura je vysoce nepravděpodobná, ale případně bych velmi ocenila, kdyby mě Třebíčáci podpořili. Stanislav Bernard podnikatel (Humpolec) Vím o anketě, s Karlem Janečkem jsem o ní mluvil. O svém zařazení ovšem nyní slyším poprvé. Nijak to ale neřeším. Anketa mi přijde vtipná v tom, že lidé mají možnost dát jak plusové, tak minusové body. Tím vyjádřit nejen sympatie, ale taky antipatie. Což mi připadá cenné. Do volby prezidenta České republiky bych nešel. Neuvažuji o tom. Jaroslav Maxmilián Kašparů, psychiatr, pedagog, duchovní (Pelhřimov) Jste první, kdo mi říká, že vůbec figuruji v nějaké takové anketě. Je to pro mě úsměvné, zkoumat ji ani nebudu. A kdyby mě někdo vyzval, abych kandidoval, nešel bych do toho v žádném případě. Myslím, že nejsem tak špatnej doktor ani kněz, abych musel dělat prezidenta.