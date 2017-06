Startovala odtud práškovací letadla, teď tam chce policie cvičit řidiče

Modernizace areálů pro výcvik policistů Podobných či trochu jinak zaměřených moderních výcvikových areálů chce mít Policie ČR, potažmo integrovaný záchranný systém, po republice několik. Například středisko Frýdek-Místek by se zaměřovalo i na výcvik výškových a lezeckých prací a školení specializovaných útvarů. V Českých Budějovicích a v Ústí nad Labem by se zase proškolení mělo orientovat také na záchranu tonoucího. S výcvikem speciálních potápěčských činností se počítá na Brněnské přehradě. Střediska na Jihlavsku se věnovala kupříkladu školení pro mimořádné události, ať už způsobené změnou klimatu (sucho, sněhové přívaly, orkány), nebo lidskou činností, což jsou zejména havárie spojené s úniky nebezpečných látek do životního prostředí.