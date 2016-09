Zabili jim děti, teď kandidují ve volbách. Cílí na školy i na policii

Vědí o sobě, ale zatím spolu nejsou v kontaktu. Oba se shodují, že pokud se nakonec setkají v krajském zastupitelstvu, budou si mít rozhodně o čem povídat. A začnou spolupracovat.



Na kandidátkách svých stran jsou na volitelných místech. Společného ale mají hlavně něco jiného. Rukou vrahů přišli o svoje děti. Hynek Blaško v Havlíčkově Brodě a Kamil Vejvoda ve Žďáře nad Sázavou.

Blaško si dodnes pamatuje, co kdo tehdy říkal, když zprávy o vraždě přinášela média. „Takzvané elity se tenkrát bily v prsa, co a jak oni zavedou, jak zpřísní zákony. Dodnes se nestalo vůbec nic,“ uvedl.

Podle něj je pozdě se až po činu divit, zapalovat svíčky a říkat, že to je strašné. Považuje za nutné podobným případům předcházet. A nedovede si představit, že by se třeba Orlová, která útočila opakovaně, ještě někdy dostala na svobodu.

Ať důsledně kontrolují cizince na ubytovnách

Pokud bude zvolen, chce se Blaško zaměřit i na práci policie. „Kraj samozřejmě nemůže policii nic diktovat. Určitě bych ale chtěl, aby měli řádně pod kontrolou všechny flákající se cizince v Kraji Vysočina. Chci, aby cizinecká policie fungovala tak, jak má, a ne jak v případě mého syna. Pokud na některé ubytovně najdou lidi bez pracovního povolení a dalších dokladů, měli by je okamžitě poslat domů,“ uvedl Blaško.

Vrah jeho syna pochází ze Slovenska, kde byl už před útokem v Havlíčkově Brodě vícekrát odsouzen za pohlavní zneužívání. Nyní je ve vězení na doživotí. Chtěl být přemístěn za mříže na Slovensko, ale to se mu nepovedlo.

„Jsme v Evropské unii a v schengenském prostoru. U občana z EU by se mělo hned podle čísla dokladu automaticky zjistit, jestli je závadový, nebo ne,“ uvedl Blaško.

Zjišťovat by se to mělo pochopitelně i u lidí, kteří nejsou z Unie. „A pokud by tady neměli co dělat, tak ať se seberou a nazdar,“ dodal.

Je třeba víc podporovat ústavy pro duševně nemocné

Kvůli své vážné životní zkušenosti má před volbami ujasněné priority i Kamil Vejvoda. „Je třeba podporovat ústavy, jako je třeba ten ve Věži, kde jsou schizofrenici. A to i víc finančně,“ říká Kamil Vejvoda.

Domov ve Věži se zvláštním režimem je asi dvanáct kilometrů od Havlíčkova Brodu a zřizuje ho Kraj Vysočina. Je určen lidem s chronickým duševním onemocněním, jimž není možné zajistit pomoc u nich doma. Může tam být až 88 žen a mužů starších devatenácti let.



Podporoval by i další zvýšení zabezpečení škol. „Vím, že jsou zabezpečeny poměrně dobře, ale proč tam ještě nedat peníze? Ochrana dětí by měla být priorita číslo jedna. To by mělo mít podporu napříč politickými stranami,“ uvedl Vejvoda, který je předsedou KSČM na Žďársku.

Kdyby se s vrahy jejich dětí něco dělo, otcové to vědí první

A zajímal se o to, co potkalo rodinu Hynka Blaška. Ten také podporuje zvýšení bezpečnosti škol, i když si uvědomuje, jak je to obtížné. A to vzhledem k tomu, kolik se tam každý den pohybuje lidí.

„Přesto by se měly školní komise na tuto oblast důsledně zaměřovat při různých kontrolách. A vzít si na pomoc i policisty, kteří by řediteli řekli, kde je něco chybně a jak se to dá napravit,“ míní Blaško, který dříve pracoval v armádě s hodností generálmajora.

Kamil Vejvoda sleduje snahy Orlové dostat se na svobodu. A Hynek Blaško dostal příslib od předsedy soudu, že by se okamžitě dozvěděl, pokud by se s doživotně odsouzeným Novákem něco dělo. Třeba, že by ho někdo chtěl přemístit do výkonu trestu na Slovensko. Poslední informace má o tom, že je Novák za mřížemi ve Valdicích.

Blaško je i patronem projektu „Přijdu včas“. V jeho rámci se na dětská hřiště instalují velké hodiny. Z jejich stojanu mohou děti v případě ohrožení přivolat záchranáře nebo policii. „Kdyby ta kampaň měla zachránit jedno jediné dítě, budu spokojený,“ dodal Blaško.