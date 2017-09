Zloděj ukradl z bítešského chodníku slávy hvězdu Martiny Sáblíkové

„Zmizela samotná pět centimetrů silná hvězda, kámen v chodníku slávy zůstal. Podle kamerového záznamu se to stalo v sobotu ve 2.14,“ řekl Jiří Rauš, majitel restaurace, u níž se chodník slávy nachází.

Tou dobou se U Raušů konala velká narozeninová oslava zpěváka Petra Bendeho, který předtím koncertoval při hodovém programu na náměstí. Kromě svých čtyřicátin si také připomněl dvacet let své hudební kariéry. Poté uzavřená společnost slavila právě ve vyhlášeném podniku U Raušů.

„Někdo z hostů pořád chodil ven kouřit. Říkali jsme si, jak je to možné, že se něco takového stalo, když bylo na náměstí pořád živo. Nicméně zloději stačila chvilka, byl připravený,“ přemítal Rauš.

„Zavolali jsme policii, která to zdokumentovala. Díru v chodníku jsme museli vyplnit, aby si někdo nezlomil nohu,“ dodal restauratér.

„Oznámení jsme přijali, případem se zabýváme. V současné době jej prošetřujeme jako přestupek proti majetku,“ potvrdila policejní mluvčí Stanislava Miláčková. „Majitelem byla vyčíslena škoda na 4800 korun,“ doplnila.

Trenéra Nováka to mrzí. Kvůli Martině

Jednání pachatele odsoudil trenér Sáblíkové Petr Novák. „Slyším to poprvé od vás, opravdu o tom nevím. A tak ani nevím, jak se k tomu mám vyjádřit,“ reagoval na dotaz MF DNES kouč trojnásobné olympijské vítězky.

„Stávají se v poslední době různé věci, čtu zprávy v novinách. Tohle je nepříjemné hlavně pro pana Rauše. Protože jak ho znám, on udělá všechno pro to, aby tam ta hvězda znovu byla,“ je přesvědčen Novák. „Je mi to ale líto i vůči Martině. Myslím, že si zaslouží, aby tam byla.“

Na Bítešském chodníku slávy mají své hvězdy i další osobnosti, například zpěváci Karel Gott, Waldemar Matuška, Lucie Bílá či kapela Elán. Ze sportovního prostředí pak lyžařka Kateřina Neumannová, olympijská vítězka z Turína 2006, či judista Lukáš Krpálek zlatý z olympiády v Rio de Janeiro 2016.

„Nevím, jestli z těch hvězd je Martina tou největší, že opravdu někomu stálo za to hvězdu ukrást. Protože vím, že jsou tam jiní velikáni,“ podivuje se Novák. „Můj osobní názor je takový, že nechápu, že si to někdo troufne. Protože třeba jsou tam kamery a přijde se na to, kdo ji šlohnul, když to takhle řeknu.“

Vzhledem k tomu, že hvězda Sáblíkové je jediná, která z chodníku zmizela, nabízí se domněnka, že šlo o čin fanouška. „Já myslím, že ne. Protože takový člověk by měl mít k Martině úctu,“ zamyslel se Novák. „Nebo je to až takový blázen, takový fanda - připusťme tu teorii - že mu to stojí za to. A chce ji mít doma.“

O den později odhalili hvězdu tenisty Štěpánka

Hvězdu Martiny Sáblíkové zasadili do chodníku ve Velké Bíteši v roce 2008. Krádež se stala pouhý den před křtem čtyřiadvacáté hvězdy, v neděli na Masarykově náměstí totiž odhalili hvězdu tenisového reprezentanta Radka Štěpánka.

V minulosti už se zloděj pokusil ukrást hvězdu hokejové legendy Ivana Hlinky. „Našli jsme odebrané dlažební kostky a oštípané hrany kamene, pak to zloděj asi vzdal, protože zjistil, že to není až tak jednoduché,“ vybavil si Rauš.