Vysočina fest hlásí vyprodáno. Na Haberu či Kollera dorazí tisíce lidí

Vysočina fest Hudební festival se uskuteční v jihlavském amfiteátru o víkendu od 6. do 8. července. Hlavní hvězdou letošního ročníku bude Pavol Habera s kapelou Team. Do Jihlavy se chystají také zpěvačky Anna K či Ewa Farna, ale i David Koller či Xindl X. Z kapel tentokrát na Vysočina fest zamíří například No Name, Jelen, Mandrage, Tublatanka, Mňága a Žďorp i Wanastowi Vjecy.