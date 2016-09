Topení běží naplno, ale podlaha v nedávno vyplaveném domě je stále mokrá

Pečlivě uklizený dvůr, čisté zápraží a na trávníku před domem popocházející slepice. Na první pohled vůbec nic nenasvědčuje tomu, že se tudy před zhruba šesti týdny valila velká voda.

Naplno puštěné topení uvnitř domu Libuše Svitákové ze Slavíkovic na Třebíčsku už ale napovídá, že vlhkost ze zdí a podlah se zatím ještě nepodařilo úplně dostat.

„Ačkoliv topíme denně a pořád máme otevřená okna, tak se stejně bojím, že dřevěná podlaha tady v ­pokoji se nakonec tím vlhkem zvedne a budeme ji muset vytrhat,“ povzdechla si majitelka domu.

Voda jí do chalupy vtrhla 27. července poté, co se u rybníka nad jejím stavením protrhla po prudkém dešti v jedné části hráz. „Naštěstí to ale bylo na místě, které je trochu bokem. Protože kdyby se protrhla přímo naproti vratům, tak mi voda sebere celý barák,“ poznamenala Svitáková, kterou ze zatopeného domu museli zachraňovat hasiči (psali jsme zde).

Ještě ani teď po měsíci a půl nemůže dostat děsivý zážitek z hlavy. „To víte, ve vzpomínkách je to pořád. A ­pořád už asi bude,“ svěřila se pětaosmdesátiletá žena.

„První dny byla maminka špatná, čtrnáct dnů se jí motala hlava. Problémy má i teď,“ přispěchala s poznámkou dcera Alena Zamazalová.

A poněkud nejistá prý zatím zůstává také fenka vlčáka Nora, která v ­domě s paní Svitákovou celou událost prožila. „V jednom kuse za mnou chodí. Kam se hnu, tam jde taky,“ prozradila majitelka domu.

Majitel rybníka se drží stranou

Od první chvíle měla ona i představitelé obce jasno, že hráz by se bývala neprotrhla, pokud by majitel rybníka zavčas zvedl stavidla.

„Byl se tady podívat asi dva dny poté a ­tvrdil, že se tomu nedalo zabránit, protože to bylo strašně prudké,“ řekl Antonín Zlámal, zeť majitelky domu.

„Jinak se od té doby neozval. A když volám tomu mladému, který se po domluvě s­ ním má o rybník starat, tak mi nebere telefon. Nebo mi ho prostě vytípne,“ dodala sama Svitáková.

Lépe na tom ovšem není při komunikaci s majitelem rybníka ani obec.

„Naštěstí se do toho vložilo také životní prostředí a Povodí Moravy a společně s nimi jsme si ho pozvali na úřad, aby k tomu zaujal nějaké stanovisko a udělal potřebná opatření. Ten vylitý rybník totiž zarůstá a objevuje se v tom místě spousta komárů. Přibývají ale i­ další problémy,“ sdělil starosta Slavíkovic David Habr.

Už před časem obec předložila nabídku na odkup rybníka, jenže majitel ji odmítl. „Zkusíme to teď znovu, ovšem je jasné, že děravý rybník bude mít teď úplně jinou hodnotu,“ poznamenal Habr.

„Moudřejší budeme až po jednání, které máme naplánováno. Uvidíme, jaké má pan majitel možnosti na opravu. Pořád věřím, že se s ním nějak domluvíme. Hlavně aby přišel,“ dodal.