Silák Franta Kocourek nosil hosty z hospody v zubech, pak v ní sám skonal

18:52 , aktualizováno 18:52

Jakákoli zmínka o Frantovi Kocourkovi ve vírské restauraci Na Hrdé Vsi chybí. Je to už 26 let, co tam během dovolené skonal tento brněnský fenomén. Hostinec si postavil za první republiky místní poštmistr, nyní čeká na otevření. Ještě před ním do něj v rámci seriálu Ta naše hospoda nahlédněme i my.