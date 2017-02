Herečtí odboráři se po letech dohodli s vedením Horáckého divadla

Byl u toho i prezident Herecké asociace Jiří Hromada z Prahy, náměstkyně hejtmana Jana Fischerová a jevištní mistr Jiří Kašík z Odborové asociace divadelníků. Smlouva se totiž týká i pracovníků ze zázemí divadla.



Umělecká část pracovníků profesionální scény měla loni průměrný plat 25 858 korun. Když se sečetlo všech dvaasedmdesát zaměstnanců, vyšla průměrná mzda na nižší částku: 23 474 korun.



Zvyšování platů ale nová kolektivní smlouva neřeší. „Jsme příspěvková organizace kraje, máme tabulkové platy,“ vysvětlil Ondrej Remiáš, ředitel divadla.

O penězích se ale přece jen v nové smlouvě píše. Třeba co se týká stravenek, zvedne se jejich hodnota ze sedmdesáti na osmdesát korun. Divadlo na ně bude přispívat více. Naopak příspěvek na penzijní připojištění herci ani ostatní zaměstnanci nedostávají. V tom se nic nezmění.

V kolektivní smlouvě se ale píše o odměňování zaměstnanců při životním jubileu nebo v souvislosti s počtem odpracované doby po deseti či dvaceti letech. A také o čerpání peněz ze sociálního fondu.

„Nová kolektivní smlouva, která bude platit do konce roku 2018, hlavně standardizuje a zlepšuje vztahy,“ zdůraznil Ondrej Remiáš.

Bývalý ředitel se bál, že by princezny hrály starší herečky

To potvrdil i Zdeněk Stejskal, vedoucí jihlavské pobočky Herecké asociace. „Jsme rádi, že máme právě takového ředitele. Smlouva dokládá, že pozice mezi zaměstnanci a vedením divadla jsou opět v narovnaném partnerském a přátelském vztahu,“ uvedl herec.



Jednání k výsledné dohodě se vleklo několik let. Herečtí odboráři se přeli ještě s bývalým ředitelem divadla Josefem Filou na téma pracovních smluv na dobu určitou. Asociace trvala na tom, aby se prodlužovaly maximálně třikrát, pak by měl dostat umělec smlouvu na dobu neurčitou. To je v souladu se zákonem.

Třeba ještě na začátku roku 2014 ale měli všichni herci pouze termínované smlouvy. Fila to považoval za nutné. „Za pět let by mohla nastat situace, že by třeba princeznu hrála třicetiletá herečka. To by bylo spíš panoptikum. Hereckou profesi vnímám jako práci se zvláštní povahou. Potřebujeme typovou strukturu souboru,“ tvrdil Fila.

Byl přesvědčený o tom, že trvalými smlouvami by časem mohl vystavit divadlo riziku kolapsu. Herecká asociace ale na svém požadavku trvala. Kmenoví umělci tím získávají větší jistotu a odpadnou jim problémy, když si třeba berou půjčky. Oceňují to i ti, kteří již mají v Jihlavě rodiny s dětmi.

Ve smlouvách herců bude platit třikrát a dost

Současný ředitel Remiáš bude pravidlo „třikrát a dost“ respektovat. Chápe, že není dobře, když se někomu smlouva prodlužuje třeba desetkrát. „Pak je najednou herci pětapadesát a on nemá smlouvu na dobu neurčitou,“ uznává ředitel.



Na druhé straně si uvědomuje i riziko trvalých smluv. Soubor v profesionálním divadle musí být pestrý nejen věkově. A ředitel má pro všechny určenou sumu peněz.

„Když už se ale někomu prodlužuje smlouva třikrát, tak už toho člověka známe a víme o jeho přínosu. Pak už se musíme rozhodnout,“ dodal ředitel.

Prezident Herecké asociace Hromada a náměstkyně hejtmana Fischerová byli podle Remiáše u podpisu jihlavské smlouvy proto, že přispěli ke vzájemné shodě.



Herecká asociace funguje od roku 1990. Členský příspěvek je v ní 200 korun měsíčně v případě, že herec v tom měsíci pravidelně pracoval v divadle a k tomu daboval či filmoval. Pokud pouze působil v divadle, platí stokorunu. Členové Herecké asociace z řad studentů a penzistů hradí 120 korun ročně. V asociaci působí i známí rodáci z Vysočiny Ondřej Vetchý nebo Miloslav Mejzlík.

Prezident asociace Hromada jednal nedávno o zvýšení platů herců s premiérem Bohuslavem Sobotkou. Podle asociace se shodli na zrušení tarifních tabulek a stanovení jediné tabulky. Ta by měla posílit vyšší nástupní platy a umožnit oceňovat umělce také podle počtu let strávených v angažmá. Tím by mělo dojít v roce 2017 k valorizaci platů herců až o 9,4 procenta.