Jihlava zatím loví hráče v první lize, co je nového v Třebíči či v Brodě?

„Těch aspektů, které hovořily ve prospěch Jihlavy, bylo víc. Každopádně je to pro mě velká výzva. Jsem za nabídku moc rád,“ nechal se slyšet urostlý dvaatřicetiletý hokejista. „Co mám informace, příprava by měla začít 22. května,“ doplnil natěšeně.

V minulých dnech podepsala Dukla nové smlouvy s Josefem Skořepou, Tomášem Jiránkem a také s Radkem Hubáčkem.

Podle informací MF DNES by mělo mít vedení jihlavského klubu zájem také o Hubáčkova staršího bratra Petra, který letos odehrál sezonu v Pardubicích. Jenže samotný hráč prý spíš pokukuje po soutěži EBEL a angažmá ve Znojmě.

Kristl podepsal Třebíči

O kontaktu s Jihlavou před pár dny mluvil rovněž útočník Richard Kristl, nicméně nakonec se znovu pustil do přípravy s prvoligovou Třebíčí.

„Má teď čerstvě podepsáno u nás,“ prozradil hlavní kouč Horácké Slavie Martin Sobotka. „Pro nás je to výborná zpráva, protože v uplynulé sezoně Richard nastřílel přes dvacet gólů,“ podotkl.

Třebíč už trénuje od úterý, nicméně Sobotka zatím nepřivítal úplně všechny hráče. Příští týden čeká „várku“ šesti mladíků z Komety Brno a 15. května se k týmu připojí také obránce Tomáš Kaláb, jenž posledních sedm sezon patřil k oporám zadních řad Jihlavy.

„Tomáš je pravák, který nám chyběl, navíc výborný do přesilovek. Má spoustu zkušeností, měl by to být vzor pro naše mladé kluky,“ pochvaloval si Sobotka návrat třicetiletého beka do Třebíče.

A dost možná, že na Vysočině nakonec zůstanou i další Jihlavou uvolnění hráči. Hned o dva má eminentní zájem druholigový Žďár nad Sázavou - konkrétně o útočníky Davida Březinu a Lukáše Jíchu.

„Je pravda, že s oběma už jsem si volal,“ přiznal generální manažer žďárského klubu Miloslav Šimon. „Jak Lukáše, tak i Davida velmi dobře známe. A rozhodně bychom byli rádi, kdybychom je získali. Ale je jasné, že bude taky hodně záležet na tom, jestli třeba nedostanou nabídku z vyšší ligy,“ dodal.

Každopádně i žďárské plameny už zahájily přípravu na novou druholigovou sezonu. A stejně jako loni pod vedením trenéra Michala Konečného. „Kádr by se celkově moc měnit neměl. Jediný, o kom víme, že s určitostí končí, je Michal Kaňka,“ oznámil Šimon.

A podobné informace o stabilitě kádru přicházejí také ze zbývajících druholigových klubů. „Zatím jediný, kdo ještě nepotvrdil, že bude pokračovat, je Jirka Kubát,“ prozradil šéf pelhřimovského klubu Aleš Kučera, který chystá změnu pouze na brankářském postu. Příležitost chtějí Lední Medvědi dát šestnáctiletému Petru Hamalčíkovi.

Brod lídry udrží. Možná i Endála

„U nás by měl kádr taky zůstat zhruba stejný, včetně Ládi Rytnauera a Romana Mikeše,“ přidal se trenér moravskobudějovických žihadel Augustin Žák. A co další opora Lukáš Havel? „Uvidíme, jak to s ním bude. Každopádně víme, že je to výborný hokejista,“ ujišťoval.

Své lídry zřejmě udrží i Havlíčkův Brod. „Všichni kluci projevili zájem pokračovat. Máme jen několik otazníků. Jedním z nich je Jakub Lacina, který by rád zkusil vojenskou akademii, a pak také Lukáš Endál. S tím jsme zatím domluveni tak na osmdesát procent,“ oznámil šéf brodského klubu David Kozlík.

Příprava začne A-týmu až 22. května. A rozhodně pod vedením nového kouče. Roman Kaňkovský totiž nabídku na prodloužení smlouvy odmítl. „Jméno jeho nástupce oznámíme nejspíš ve čtvrtek večer,“ uvedl Kozlík.