Když se hází kolejnicí, mají sportovci v Polničce povinný doping

Vždy na začátku září se o pouťové sobotě v zábavním areálu Salon Express Vagon koná sportovně recesistické klání. Letos byl VIP hostem bývalý běžec na lyžích, trojnásobný olympionik a vlajkonoš výpravy v Naganu Lubomír Buchta.

Právě on zahájil sedmnáctý ročník populární soutěže slavnostním hodem osmikilovým kusem kolejnice. „Mám se na to vysvléct?“ přemýšlel nahlas, jestli má v chladném počasí odložit bundu, než vkročí do dřevěného vrhačského kruhu.

„Ne, my tady nebereme krev,“ glosoval pohotově jeden z místních hasičů, který mu naléval povinný předstartovní doping. „U nás musí na doping každý soutěžící. Na výběr je rum, zelená nebo voda,“ vysvětloval moderátor klání a místostarosta Polničky Luboš Zeman.

Lubomír Buchta, téměř dvoumetrový horal původem z Fryšavy, si dal panáka zelené a pak zaujal výkonem 5,40 metrů. „Jsem tu vůbec poprvé, ale takovéto sportovní akce mám rád. O polničské kolejnici už jsem slyšel,“ říkal. V kruhu od sebe bývalý lyžař a nynější správce Vysočina Areny moc nečekal. „V lyžařské přípravě jsme jen posilovali, vrhačský trénink jsem nikdy nedělal, nemám žádnou techniku a ani pořádně nevím, jak mám kolejnici ideálně chytit,“ litoval.

S uznáním pak přihlížel výkonům nejlepších. Mezi muži vyhrál Lukáš Lojek s výkonem 9,65 metrů. Příliš za ním nezaostal ani vítěz silně obsazené mužské veteránské kategorie nad 40 let Milan Vidergot ze Žďáru nad Sázavou. „Piju řezané pivo, jako doping jsem si dal zelenou. Jsem tu asi po osmileté pauze, předtím jsem několik umístění na bedně získal,“ svěřil se. Svým výkonem 8,96 metrů tento nevelký 47letý chlapík překvapil i měřiče, kteří čekali o pořádný kus blíž.

Nikdo ze soutěžících se však nemůže chlubit takovou bilancí, jakou má Vlasta Brožová z Polničky. Ve slabší konkurenci vybojovala už sedmnáctý titul, takže zůstává od založení tradice neporažena. Letos si připsala výkon 15,16 metru. „Ženám symbolicky deset metrů přičítáme,“ hlásil moderátor Luboš Zeman.

Hod polničskou kolejnicí však žádné hranice nemá. Potvrdil to i dvaaosmdesátiletý Stanislav Rozsypal, zřejmě nejvzdálenější soutěžící, který přijel až z Frýdku-Místku. Celkem se přihlásilo kolem stovky soutěžících, z toho padesát dětí. Ty měly úkol snadnější, v sousedním sektoru házely jen dřevěnou replikou.

V Polničce jsou na svoji tradici náležitě hrdí. Osmikilový kus železa totiž pochází z kolejnice odlité v místních hutích. „Byla odlita v roce 1837, takže je jí letos už 180 let,“ připomněl Zeman. Polničská huť patřila za Rakouska –Uherska k nejvýznamnějším českým hutím, který podle historiků vyráběla kromě kolejnic také litinové potrubí po stavbu vodovodu ve Vídni.