Přednost při opravách dostalo v Jihlavě hlavní nádraží, městské dál čeká

I když se poslední roky mluvilo hlavně o rekonstrukci městského vlakového nádraží poblíž centra Jihlavy, dočká se opravy dříve to hlavní, stojící na periferii.



„Příští rok tam opravíme vodovod a části splaškové kanalizace. V roce 2019 pak chystáme celkovou rekonstrukci budovy,“ potvrdila Kateřina Šubová, mluvčí Správy železniční dopravní cesty (SŽDC).

Na opravy hlavního nádraží je připraveno 65 milionů korun. Během roku po zahájení by mělo být všechno hotovo.

Naposledy se tam výrazněji investovalo v roce 2002. Za patnáct milionů tam opravili vstupní halu. Na modernizaci tehdy milionem přispěla i jihlavská radnice, tentokrát ji nikdo o podporu nepožádal.

Na stále diskutovanou rekonstrukci městského nádraží se bude čekat podstatně delší dobu. Vše začne nejdříve až po roce 2020 v blíže neurčeném čase. „Aktuálně jsme v počáteční fázi přípravy stavby,“ upřesnila Šubová.

Dalších pět let nic. Tak opravují „staré“ autobusové nádraží

ICOM transport měl do těchto míst blíže ke kolejím přesunout autobusové nádraží, to se ale hned tak nestane. Vedení firmy dostalo zprávu, že nový terminál bude zhruba až za pět let, tedy kolem roku 2022. To je mimochodem o dva roky později, než loni uváděl náměstek primátora Vratislav Výborný (ČSSD).

Která další nádraží se budou opravovat V roce 2018 (rozpočet v mil. Kč) Stařeč (9,4)

V roce 2019 Třebíč (15), Světlá nad Sázavou (19,5), Přibyslav (13,5), Ostrov nad Oslavou (10), Jaroměřice nad Rokytnou (8) V roce 2020 Okříšky (30), Sklené nad Oslavou (12), Ždírec nad Doubravou (8,2), Dobronín (4) V roce 2021 Horní Cerekev (38), Luka nad Jihlavou (9) V roce 2022 Třešť (12,6), Pacov (11,2), Ledeč nad Sázavou (8,7), Šlapanov (8), Kostelec u Jihlavy (11), Nová Cerekev (9), Okrouhlice (8) Zdroj: SŽDC

„Proto jsme začali investovat do stávajícího autobusového nádraží, abychom tam dalších pět let mohli existovat. Pokud bychom věděli, že tam budeme dalších padesát let, tak by ty investice byly úplně jiné,“ uvedl Zdeněk Kratochvíl, generální ředitel společnosti ICOM transport.

Důležitost městského nádraží se má v budoucnu výrazně zvýšit. Zástupci kraje, magistrátu i železničáři se dohodli, že tam vybudují centrální dopravní terminál.

Bude zde nové záchytné parkoviště. Také vozy MHD mají zajíždět ke kolejím na třídu Legionářů mnohem častěji. A to trolejbusy i autobusy. Také se kompletně promění samotné vlakové nádraží. Jak by vše mělo vypadat, představí architekti tento týden na jihlavské radnici. A náměstek primátora Výborný vzal na vědomí, že se nakonec dříve opravní hlavní nádraží než to městské.

„Já do toho samozřejmě nemůžu zasahovat, to je rozhodnutí SŽDC. Hlavní nádraží si rekonstrukci určitě taky zaslouží. To nic nemění na tom, že dopravní terminál chceme vybudovat,“ uvedl. A je rád, že správci železnice dali magistrátu i architektům volnou ruku v tom, jak má terminál vypadat.

Křižanov a Velké Meziříčí: se zaměstnanci už nepočítají

Na dnešní hlavní vlakové nádraží v Jihlavě přijel první vlak v lednu roku 1871. To městské bylo zkolaudováno v říjnu roku 1887. V tehdy nové výpravní budově byla úřadovna c. k. pošty, lampárna i služební byty pro zaměstnance. Nyní se počítá s demolicí této budovy.

Do Jihlavy přijely po kolejích mnohé známé osobnosti. Třeba před 125 lety to byl Otto von Bismarck, jeden z nejvýznamnějších politiků devatenáctého století.

SŽDC plánuje opravit i další nádraží na Vysočině. Třeba v roce 2019 to ve Velkém Meziříčí, kterým projde za den 220 cestujících. Za třicet milionů tam chtějí vylepšit kulturu cestování. V rámci toho hodlají ubourat nižší část haly. Zároveň už připraví budovu na dálkové ovládání a tím pádem i na opuštění živého personálu. Rekonstrukce počítá i s bezbariérovými úpravami.

Dalších 31 milionů zamíří na nádraží v Křižanově, kterým projde za den 760 cestujících. Plán je tam skoro stejný jako ve Velkém Meziříčí. I tam hodlá SŽDC ubourat nižší část haly a připravit budovu na dálkové ovládání a opuštění provozních zaměstnanců. A hlavně vylepšit zázemí pro cestující.