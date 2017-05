Zoo začínala s třínohou pumou a starými lvy. Dnes je klenotem Jihlavy

Ředitelka jihlavské zoo na sklonku roku skončí Jihlavská zoologická zahrada má za sebou velkou Zooparty k 60. výročí založení. Přesto na letní sezonu chystá pro návštěvníky řadu doprovodných akcí i novinek. Ke konci roku však zahrada, respektive její zřizovatel, bude stát před těžkým úkolem. Najít pro zoo nového ředitele. Současná ředitelka Eliška Kubíková oznámila odchod do důchodu. Jakých novinek se letos dočkají návštěvníci zoologické zahrady?

Dokončena bude nová australská expozice připravovaná pro tasmánské čerty. Ale protože zvířata není jednoduché získat, prostor dočasně využijeme pro chov pralesních psů. Objevit by se v Jihlavě mohli v řádu dnů, možná týdnů. Rádi bychom také dopřáli partnera naší mladé tygřici Čintě. Intenzivně jednáme s brněnskou zoologickou zahradou o zapůjčení chovného samce. S největší pravděpodobností by se zde měl objevit po skončení letní sezony. V létě se chystáme opravovat ubikaci tapírů a kapybar a proměnou prochází také japonský parčík Hokkaidó. Dělají se v něm už poslední úpravy. V souvislosti s tím jsme upravili i výběh pro jeřáby mandžuské. Naplánovanou máme ještě velkou změnu v místě, kde se dnes nachází louka k výcviku dravců. Pokud naše plány vyjdou, na podzim bychom zde měli vybudovat řadu voliér právě pro dravé ptáky. Jaké jsou dlouhodobé vize rozvoje zoologické zahrady?

Naše myšlenky se upírají k sousedícímu areálu Modety, který město nedávno koupilo. Teď nás čeká, odhaduji, tříleté období, kdy se budeme snažit prosadit, aby v tom objektu byly věci, které by zoo pomohly. Pro nás je velmi zásadní přání, aby tam mohla vzniknout velká restaurace. Rádi bychom tam přemístili také kancelářské prostory a krmivářské zázemí. Zoo by pomohla i další parkovací místa, ale být by tam mohly i expozice. K šedesátinám zoo jste nechali zhotovit speciální emisi poštovních známek, v neděli jedna velká oslava k výročí zoo skončila. Plánujete ještě nějaký další speciální program na léto?

Máme za sebou také pořádání valné hromady Unie českých a slovenských zoologických zahrad, setkání pro bývalé zaměstnance, retro výstavu a vydali jsme obsáhlého průvodce „Krok za krokem jihlavskou zoo“. Letos výjimečně dvakrát vyjde také časopis Zoonovinky a poprvé i Retronovinky. V letním období se mohou návštěvníci těšit na speciální program Střípky ze všech kontinentů, kdy samostatně představíme jednotlivé světadíly. Ač vůbec nevypadáte na svůj věk, pomalu, ale jistě se blížíte do let, kdy ženy odcházejí do důchodu. Budete si tedy užívat volných dnů, nebo se znovu ucházet o post ředitelky zoo?

Děkuji za kompliment. Plánuji skutečně odchod do důchodu a nebudu se nadále o tento post ucházet. Předběžně uvažuji o tom, že by se tak mohlo stát ke konci kalendářního roku, ale ještě to není definitivní. Máte vyhlédnutého nástupce? „Vychovala“ jste si nějakého?

Moji kolegové jsou přesvědčeni, že nepotřebují vychovávat, takže jsou v tomto směru velmi samostatní. (usmívá se) Musím se přiznat, že nemám žádného horkého favorita, ale věřím, že se podaří vybrat toho nejlepšího.