Dým v podzemí a viditelnost na půl metru. Hasiči cvičili s termokamerami

Během uplynulého roku získali toto špičkové vybavení i na zbylých pěti z jednadvaceti profesionálních hasičských stanic v Kraji Vysočina. Poslední termokamery, každá v hodnotě zhruba čtvrt milionu korun, zamířily na hasičské stanice v Polné, Humpolci, Velké Bíteši, Hrotovicích a Světlé nad Sázavou.

Polygon v suterénu stanice imituje zásah v uzavřeném prostoru dokonale. Není vidět na krok. Stačí k tomu diskotéková mlha. Z polygonu se ozývají zvuky jako z dračí sluje, které vyluzuje právě zařízení na výrobu mlhy.

„Vyvíječ dýmu používáme proto, aby chlapi nemohli používat svítilnu. Když ji rozsvítí, uvidí v dýmu třeba jen na půl metru,“ vysvětluje Pipek.

Hasiči jsou však díky termokameře schopni se lépe orientovat a vidět i to, co by jinak v kouři přehlédli. Například kabely, nejrůznější překážky, vodovodní topení nebo rozeznat sami sebe v odraze skla.

Pozná horké i chladné objekty

U figuríny ležící na zemi zase poznají obrys lidského těla. Na rozdíl od živého těla však nemá tu správnou teplotu, zatímco živá figurantka se jim na termokameře zobrazí při správném nastavení ve žlutých barvách podobně jako postavička z animovaného seriálu Simpsonovi.

„Naopak chladné věci jako dýchací přístroj jsou znázorněny černou barvou,“ ukazuje na displeji Pipek.

Ani nejmodernější vybavení však není všemocné. „Termokamera vidí jenom povrch. Ne pod hladinu nebo za zeď,“ upozorňuje technik chemické služby.

„Není to jako v hollywoodských filmech, do zavřené skříně vidět nejde,“ přidává se mluvčí Petra Musilová. Termokamery mají široké spektrum využití. S jejich pomocí hasiči zachraňují životy, ale také zamezují vyšším škodám na majetku.

Hodí se i při dopravních nehodách

„Využívají se při vyhledávání osob, skrytých ohnisek při lesních požárech nebo technických závad elektroinstalace,“ popisuje Pipek.

Při pondělním cvičení s nimi také měřili teplotu hořících pohonných hmot nebo teplotu sedadla v autě, což se hodí při pátrání po zraněných při dopravních nehodách. Měřili též obsah či teplotu kapalin v barelech. Termokamery také mohou díky nahrávání obrazu a zvuku ulehčit práci vyšetřovatelům.

Žďárský polygon je jediný svého druhu na Vysočině. Slouží také k výcviku dobrovolných jednotek s dýchací technikou.

Podívejte se také, jak vypadá výcvik ve flashover kontejneru:

VIDEO: Hasiči prošli výcvikem ve flashover polygonu ve Zbirohu Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Hasiči mohou využít i takzvaný flashover kontejner, ve kterém je možné simulovat reálné podmínky při požáru v uzavřeném prostoru. Na Vysočině jej mají v Havlíčkově Brodě.

Kromě profesionálních hasičů otestovali termokamery na žďárské stanici a polygonu také dobrovolní hasiči z Jaroměřic nad Rokytnou a drážní hasiči z Havlíčkova Brodu.