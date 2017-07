Nejtvrdší hasiči zvládli za minutu a půl to, co by jiným trvalo hodinu

Co si myslíte, že se dá stihnout za 1 minutu a 28 sekund? Tak například vyběhnout do třetího patra po schodech a vynést přitom na rameni devatenáct kilogramů vážící zátěž. To by zřejmě zvládla většina z nás.

Ale jsou mezi námi i takoví borci, kteří ve stejném čase dokážou ještě k tomu vytáhnout na laně devatenáctikilové závaží, seběhnout po schodech dolů, zatlouci 4,5kilogramovým kladivem sedmdesátikilový blok, absolvovat třicet metrů dlouhý slalom, běžet s hasičskou hadicí a proudem vody sestřelit terč a pak ještě popadnout 80 kilogramů vážící figurínu a přesunout ji na vzdálenost 30 metrů, do cíle.

To vše v těžké hasičské výstroji vážící kolem 12 kilogramů. Navíc se stejně vážící kyslíkovou bombou na zádech a plně aktivovaným dýchacím přístrojem.

Neuvěřitelné výkony předvádělo o víkendu 110 profesionálních i dobrovolných hasičů z Česka, Polska, Slovenska, Slovinska, Maďarska i Rakouska, kteří se v Jihlavě v letním amfiteátru Heulos zúčastnili prvního ročníku mezinárodní hasičské soutěže Firefighter Combat Challenge pořádané společností MPG Argo.

Hasil požár lázeňského komplexu. Oheň založil žhář

První místo si ze soutěže jednotlivců s časem 1 minuta a 28 sekund odvezl jednatřicetiletý polský závodník Lukasz Kotarski z hasičského záchranného sboru v Zgierzu.

A to i přesto, že trať absolvoval v podstatě dvakrát.

„Při prvním startu mi přestal v polovině závodu fungovat dýchací přístroj, takže jsem musel skončit a start opakovat,“ líčil zádrhel na technice vítěz, který podobné závody absolvuje několikrát do roka a pečlivě na ně trénuje.

U hasičů je osm let. Nejnáročnějším zásahem, ke kterému se dostal, byl požár rozlehlého lázeňského komplexu zapáleného žhářem.

Polský tým ze Zgierzu si s sebou do Jihlavy přivezl i maskota, kterým byl plyšový ježek. Právě toho má 57tisícové polské město ve svém znaku, stejně jako Jihlava.

Nejlepší Čech byl z Vyškova, pokořil národní rekord

Nejlepším Čechem v soutěži jednotlivců byl Petr Moleš z týmu profesionálních hasičů ve Vyškově. S třetím místem a výsledným časem 1 minuta a 33 sekund byl nadmíru spokojený.

„Udělal jsem si tady osobní rekord. Byl jsem ještě o dvě sekundy rychlejší, ale dostal jsem dvousekundovou penalizaci. Myslím, že to je i nový český rekord,“ smál se spokojeně třiatřicetiletý hasič a zároveň i letošní mistr Evropy v hasičské soutěži TFA.

Závodů se zúčastnilo i několik žen. Tou nejlepší byla s časem 3 minuty 25 sekund Pavlína Havlenová ze Sboru dobrovolných hasičů z Vladislavi.