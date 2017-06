Nedostatek dělníků chce havlíčkobrodská Futaba řešit zaměstnáním Vietnamců

„Máme velký počet agenturních zaměstnanců. A máme s nimi problémy. Týkají se jejich velké fluktuace i stížností obyvatel města na jejich chování. Abychom tomu předešli, chceme cizince přijmout jako kmenové zaměstnance,“ vysvětluje Petr Charvát, manažer personálního oddělení firmy. Tak společnost podle něj získá nad svými pracovníky větší kontrolu.



Futaba, vyrábějící díly pro automobily, je jedním z největších zaměstnavatelů v Brodě. Práci dává devíti stovkám lidí.

V posledních letech ale roste podíl agenturních zaměstnanců. Zatímco v dubnu 2015 tvořili kmenový zaměstnanci 72 procent, letos v dubnu už jich bylo jen 54 procent. Zhruba 130 lidí přišlo do Futaby z Balkánu.

„Nedaří se nám nábor, noví zaměstnanci nepřicházejí. V regionu je nízká nezaměstnanost a velká konkurence,“ zdůvodňuje prezident společnosti Futaba Czech Hiroyuki Nakai.

Podnik rozšíří výrobu, dodávat začne pro automobilku Jaguar

Od září začne firma dodávat i pro automobilku Jaguar a nové zaměstnance bude potřebovat.

Futaba Czech Výrobce lisovaných autodílů sídlí v průmyslové zóně Baštínov. Vyrábí podvozkové díly, části karoserií, ale i součástky do palivových a výfukových systémů. Dodává především pro kolínskou automobilku TPCA a pro značky Toyota a Suzuki. Od září přibude i Jaguar.

„Dohodli jsme se s věznicí ve Světlé nad Sázavou, že od července zaměstnáme třicet odsouzených žen. Na osmdesát toto číslo může vzrůst od září,“ dodal prezident firmy.

O zaměstnávání Vietnamců vedení firmy v minulosti jednalo s tehdejším ministrem financí Andrejem Babišem a nyní i s jeho nástupcem Ivanem Pilným. Po obou chtělo, aby vláda udělala legislativní změny, aby zaměstnávání cizinců bylo jednodušší.

„Pracovníci z Vietnamu už v České republice jsou začleněni, mají tu své komunity. Vesměs jsou bezproblémoví,“ myslí si Nakai.

Ve firmě by měli Vietnamci podle jeho představ zastávat dělnické pozice. Na odbornější místa by firma ráda přivedla desítky lidí z Ukrajiny.

Vietnamci nejsou bezproblémoví, varoval Pilný

„Projekt vezmu na vládu a předložím ho,“ slíbil Pilný. „Nečekejte však zázraky. Brzy bude vláda v demisi, blíží se volby,“ upozornil.

Zároveň ale manažery varoval před až přílišným nadšením z Vietnamců.

„Mnoho z nich bere Česko jako přestupní stanici do Německa a zároveň se u nich poslední dobou zvyšuje kriminalita,“ prohlásil.

O plánech Futaby už je informovaná i radnice. Starosta Jan Tecl považuje za hlavní, že by se mělo jednat o kmenové, a nikoliv opět agenturní zaměstnance. „Když čeští zaměstnanci nejsou, musí firma sáhnout do ciziny,“ připustil.

Místní se do Futaby nehrnou - mimo jiné i kvůli penězům. Nástupní mzda se pohybuje kolem 16 tisíc. Nabízí se tak i úvaha, zda by nebylo pro město vhodnější tlačit na zvyšování mezd, aby firma mohla vyššími odměnami zdatněji konkurovat podnikům, do nichž lidé z Brodu dojíždějí.

„Jako město nemůžeme platy v soukromé firmě ovlivňovat. Ale samozřejmě, tato otázka na místě je,“ přitakal Tecl.