Ať je pokuta pro Fryšavu co nejmenší, přejí si místní

Je to obec ve Žďárských vrších, kterou mají v oblibě zejména cyklisté či běžkaři. Jenže v posledních měsících je tu poněkud dusno. A důvodem nejsou vedra!

Fryšavě, kde žije zhruba 350 stálých obyvatel, hrozí vracení dotace a placení sankce ve výši 30,6 milionu korun za údajná pochybení při výběrovém řízení a stavbě kanalizace a čistírny odpadních vod.

Obec přitom hospodaří s rozpočtem přes čtyři miliony korun. Obří dluh by ji poslal do podobných problémů, jakým nedávno čelila například Lipnice nebo Pohled na Havlíčkobrodsku. Jak na takovou situaci reagují místní obyvatelé? Do řeči jim rozhodně není a náladu na novináře nemají.

„To fotíte zase něco do novin?“ reaguje na přítomnost reportérů učitelka místní školy.

I spojené školy a školky, kde před časem kvůli napjaté atmosféře po opakovaných komunálních volbách odstoupila ředitelka, by se šetření dotklo. Přitom škola potřebuje další investice: ve špatném stavu jsou například stará dřevěná okna.

„Vy jste tu kvůli kanalizaci? Na atmosféře mezi lidmi se to podepisuje. Ale kde je pravda, nevím. Víte přece, jak to chodí. Na jednom konci vesnice se narodí dítě a na druhém konci se říká, že zemřelo,“ myslí si podnikatelka, která má v obci živnost. „Hlavně, ať je případná pokuta co nejmenší,“ přeje si.

V obci žije kolem 350 stálých obyvatel, ale na chalupách tu přebývá i spousta „lufťáků“.

„Moc o tom nevím, jen jsem něco četl v médiích, stojí tu proti sobě dva tábory. S místními se moc nepotkávám, do hospody nechodím, radši sportuji,“ prohodil jeden z chalupářů, kterého reportér MF DNES vyrušil při práci u domu.

Jak třicetimilionová pokuta (jejíž výše se ještě může změnit) nakonec obec postihne, to si muž netroufá odhadnout. „Asi by Fryšava musela přejít do nějakého nouzového režimu. Jsem zvědavý, jak to tu bude vypadat a zda budou peníze třeba na údržbu trávníků,“ přemítá.

Lidé jsou raději zalezlí

Starousedlíky trápí vyhrocený spor minulého a současného vedení obce o kanalizaci mnohem víc. „Nevíme, s kým se bavit, kdo je na čí straně. Lidé raději sedí zalezlí doma a ven moc nechodí,“ myslí si starší žena, které atmosféra neustálého obviňování vadí. „Ti noví by už měli raději začít dělat něco pro obec, zatím jen nechali umístit nové cedule s omezením rychlosti,“ dodává.

Bývalé a současné vedení obce si vyměňuje názory i přes pamflety roznášené do schránek či přes vzkazy na vývěsce.

O co ve Fryšavě jde Starosta Mojmír Humlíček z uskupení Nový směr podal loni v lednu trestní oznámení na neznámého pachatele a také podnět finančnímu úřadu.

Spor s minulým vedením obce v čele s dlouholetým starostou Josefem Fialou se týká údajných chyb při výběrovém řízení na dodavatele kanalizace a čističky, při samotné stavbě či stanovení výše stočného.

Fryšavská stavební „akce století“ v hodnotě 50 milionů začala v roce 2009, obec získala dotaci ve výši 37,5 milionu korun.

Starosta Mojmír Humlíček, který obecní úřad nově přestěhoval do kulturního domu, před časem ve schránce našel psí exkrementy. Mnohem aktuálnější však je protokol finančního úřadu o výsledku kontroly stavby čistírny odpadních vod a kanalizace. „Protokol jsme dostali 31. srpna, abychom se s ním seznámili a případně jej doplnili. Byl jsem zaskočený, co všechno navíc ještě zjistili,“ reaguje Mojmír Humlíček.

Definitivní rozhodnutí převezme od úřadu ve středu. Pak bude jasnější i to, jak bude obec postupovat. Bývalý starosta Josef Fiala se hodlá bránit. Chtěl vystoupit minulý týden na zastupitelstvu, což mu starosta neumožnil s tím, že svoje vystoupení neohlásil předem.

Pro média poté vydal prohlášení. Důkazy a podklady na očištění svého jména předložil policii.

„Po dvaceti měsících jsem konečně dostal možnost promluvit v celé šíři. Do této doby se mě nikdo na nic nezeptal,“ podivuje se Fiala. Trestní oznámení přitom padlo už v lednu loňského roku. Výzvu už odeslal také finančnímu úřadu.