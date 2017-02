Autobusy nejsou zadarmo. Připlaťte si, vyzývá město vzbouřené firmy

Když loni na podzim zaváděla Jihlava nové expresní autobusové linky do průmyslové zóny v Pávově, panovala převážně spokojenost. Zejména zaměstnancům firem Bosch Diesel a Automotive Lighting se konečně zkrátilo únavné cestování.

Jenže netrvalo dlouho a ozvali se pracovníci i z dalších firem.

„I my chceme, aby k nám zajížděly expresní autobusy,“ vyslali magistrátu jasný vzkaz. A aby ukázali, že to myslí vážně, sepsali petici. V ní požadují, aby městské autobusové linky 31 a 32 nekončily v Pávově, ale pokračovaly ještě pár kilometrů - až do průmyslové zóny Červený Kříž. Tam sídlí řada firem – například WLS, DM Drogerie markt či Jipocar. A mnoho jejich zaměstnanců pracuje na dvousměnný provoz.

Málo spojů

Spojů jihlavské MHD zatím jezdí podle autorů petice do těchto míst málo. „Obě trasy linek 31 a 32 vedou po městském obchvatu a končí u firmy Bosch Diesel,“ píše se v petici, kterou za petiční výbor podepsala Blanka Holá.

V roce 2015 jezdilo do průmyslové zóny Červený Kříž - Střítež sedm spojů v pracovní dny a jeden o víkendech a ve svátek. Nyní tam zajíždí jedenáct spojů v pracovní dny a čtyři ve dnech pracovního klidu.

Zda se signatáři petice dočkají kýženého výsledku, není jisté. Město se totiž k jejich požadavku staví velmi opatrně. Podle magistrátního odboru dopravy není možné trasy linek 31 a 32 prodloužit.

Našponovaný jízdní řád

Svůj odmítavý postoj zdůvodňuje dvěma argumenty. Jednak je stávající jízdní řád „našponovaný“ a žádané prodloužené spoje by k firmě Jipocar přijely pozdě. Dalším důvodem je pak přetíženost některých linek. Prodloužení trasy by pak znamenalo další nárůst počtu cestujících.

„A přidat další spoj momentálně nemůžeme. Máme plnou kapacitu, jakékoli rozšíření je vázáno na použití dalšího vozu a dalšího řidiče. Nemáme žádnou rezervu nebo vůli, kterou bychom v dohledné době mohli použít,“ řekl šéf dopravního podniku Josef Vilím.

„Bylo by to řešení drahé a technicky náročné,“ podotkla náměstkyně primátora pro dopravu Jana Mayerová (ANO).

Posunout zastávku

Podle Vilíma je největším problémem zmíněný nedostatek řidičů. „Na pracovním trhu nejsou. V Česku jich chybí asi šest tisíc,“ popsal.

Magistrát proto přichází s vlastním řešením. Navrhuje přesunout zastávku „Bosch Diesel, odbočka“. Ta momentálně leží až za konečnou obou zmíněných expresních linek. Město ji chce proto umístit na jejich trasu. Lidé jedoucí expresními linkami by tak dostali možnost na této zastávce přestoupit na jiný spoj, který by je dovezl až do Červeného Kříže.

„Tento přesun by pro nás neznamenal žádný provozní problém,“ řekl Vilím.

Laciné pozemky

Nabízí se však i další varianty řešení. Náměstkyně Mayerová by chtěla začít jednat například s vedením firmy Jipocar o tom, zda by část nákladů na další spoje do této části průmyslové zóny platila ze svých zdrojů.

„Pokud bychom tyto věci dokázali dát dohromady, tak si umím představit, že by tam nějaké linky mohly zajíždět lépe než dnes,“ řekla Mayerová.

Podobnému postupu by byl nakloněn i náměstek primátora Vratislav Výborný (ČSSD). Podle něj by diskuse se zástupci významných firem měla být součástí plánované reorganizace městské hromadné dopravy.

„Měli bychom se bavit, zda by na dopravu přispěly. Jenom zvyšovat náklady na MHD je sice hezké, ale ty náklady přece budou pro někoho prospěšné. Proč se dělaly velké podnikatelské investice ve Stříteži? Protože tam byla laciná půda. Má to ale teď sanovat městský rozpočet?“ zeptal se Výborný.

Spoluúčast firem by podle něj mohla fungovat na podobném principu jako v případě vztyčení semaforů na nebezpečné křižovatce silnice I/38 a silnici mezi Červeným Křížem a Stříteží. Na tom se v létě 2014 finančně spolupodílely město Jihlava, Kraj Vysočina a soukromá společnost LCJ. Jejím jednatelem je Petr Prokop, jenž má stejnou funkci i ve zmíněném Jipocaru.