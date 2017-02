Do Jihlavy přišel investor od nejdelšího mostu na světě

Největší závod asijské firmy stojí v čínském Kchun-šanu nedaleko Šanghaje. Společnost má zastoupení také v Thajsku a v americkém San Jose.

V Jihlavě zatím hledá šéfa výroby, vedoucího logistiky a inženýra kvality. Nábor zaměstnanců na dělnické pozice začne později.

Město Kchun-šan je považováno za centrum čínského elektrotechnického a IT průmyslu. Také tudy prochází vysokorychlostní železniční trať z Pekingu do Šanghaje. Vedená je zde po viaduktu Tan-jang-Kchun-šan, nejdelším mostě na světě. Tato stavba má na délku téměř 165 kilometrů!

„Tam mají úplně jiné dimenze, Kchun-šanu například říkají městečko. A to má přibližně 1,2 milionu obyvatel,“ poznamenal Jiří Vybíhal, ředitel firmy Jipocar i Logistického centra Jihlava. Kchun-šan se podle něj považuje za takové předměstí Šanghaje, která má 26 milionů obyvatel. Lemtech se soustředí na výrobu lisovaných kovových dílů pro elektrotechnický i automobilový průmysl a dále pro přístroje ve zdravotnictví a stavebnictví.

Jdou za zákazníky, se kterými spolupracují v Číně

„V Jihlavě vznikne výroba pro stávající zákazníky Lemtechu, kteří operují v Číně kolem Šanghaje. Dá se říct, že Jihlava je naším vstupem na evropský trh,“ uvedl generální ředitel společnosti Lemtech Precision Material (Czech) Stanislav Štěpánek.

Jiné významné investice na Vysočině Vysočina vloni lákala investory více než v předcházejících třech letech. Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest uvedla, že v kraji zprostředkovala šest investic v celkové hodnotě převyšující 2,5 miliardy korun. Do budoucna tak vznikne 500 nových pracovních míst. Výrobce obalů Huhtamaki Česká republika v Přibyslavicích na Třebíčsku ohlásil rozšíření závodu. Má jít o investici za 805 milionů korun, díky níž společnost přijme 45 lidí. Letos postaví novou výrobní halu, postupně ji vybaví technologiemi a bude v ní vyrábět obaly na vejce. Na pětiletý projekt firma získala investiční pobídku. Investice třebíčského podniku Varitex budou podle CzechInvestu činit 464 milionů korun, umožní vznik 55 pracovních míst. Podle údajů na internetových stránkách se podnik zabývá výrobou kompresivních punčoch. V předcházejících letech se investoři o Vysočinu tolik nezajímali. V roce 2015 dostala investice jen za 322 milionů korun, nejméně z krajů. V roce 2014 slíbily podniky v regionu vydat 259 milionů korun.

Zdroj: ČTK

„Když si to vezmete, tak před lety evropští výrobci mířili do Číny. Dnes se Lemtech dostává do Evropy, ke svým zákazníkům. Odběratele, které má v Číně, bude podporovat i tady,“ doplnil.

„Jsme rádi, že jsme je získali pro Jihlavu a naše logistické centrum. Vím, že to pro ně nebylo jednoduché rozhodování. Zvažovali více lokalit, nejen v České republice,“ pravil Jiří Vybíhal.

Majitelé Lemtechu sondovali například možnosti investování v Brně nebo Humpolci, ale i v jiných zemích – na Slovensku, v Maďarsku, Polsku i Německu. A nakonec zvolili Jihlavu.

„Začalo to tím, že Lemtech měl v plánu vystavět svůj vlastní závod. Proto jeho zástupci přijeli do České republiky. V nějaké fázi však dospěli k tomu, že chtějí s výrobou začít rychle. Navštívili tedy několik závodů, které by se daly pronajmout, a dohodli se zde v Jihlavě. Místo tady je fajn, kousek od dálnice a uprostřed republiky. Naši zákazníci jsou například v Rakousku, na jihu Česka, v Polsku, Jihlava je i v tomto ohledu dobrá volba. Máme tady v Jipocaru také velmi dobrého partnera,“ zmínil Stanislav Štěpánek.

Firma Lemtech bude u Tří Věžiček působit v pronajaté hale o ploše zhruba 4 000 metrů čtverečních. Pro úpravy těchto prostor získala stavební povolení.

„Především se zde budou dělat základy pro lisy. Přípravy se budou týkat také portálového jeřábu,“ doplnil Štěpánek. Lisy, jež přijdou do Jihlavy, se vyrábějí v Japonsku.

Zahájení zkušebního provozu firma předpokládá během letošního podzimu. „Produkty budou směřované pro konkrétního zákazníka. V procesu výroby zde ale nejprve musíme dosáhnout certifikace,“ řekl ředitel Lemtechu pro Českou republiku.

Nových pracovních míst by zatím mělo v Jihlavě vzniknout okolo 40 až 50. „Potenciál dalšího rozvoje tady je,“ pravil Štěpánek. Do budoucna by k lisování mohla přibýt i montáž.

Na Jihlavsku bylo podle údajů úřadu práce koncem ledna bez práce téměř 3 700 lidí. O příchodu Lemtechu už úřad podle analytika Pavla Literáka ví.

Nejde o první asijskou investici na Vysočině. Žďárské slévárny Žďas mají majitele z Číny – konkrétně koncern CEFC China Energy Company Limited. Stejné je to také ve skupině Pivovary Lobkowicz, kam patří jihlavský Ježek.

V souvislosti s příchodem Lemtechu nejsou u Tří Věžiček potřeba žádné úpravy infrastruktury. „Od chvíle, co jsou na zdejší křižovatce na dálničním přivaděči semafory, jsme nic dalšího s městem neřešili,“ doplnil za Logistické centrum Jihlava Jiří Vybíhal.

Někteří zaměstnanci průmyslové zóny sepsali petici, aby město přivedlo i do této průmyslové zóny expresní linky MHD, stejně jako tomu je k firmám Bosch Diesel a Automotive Lighting. Radnice se touto žádostí zabývá. Na zastávce Bosch Diesel, odbočka zřejmě bude možnost přestupu z expresní linky na jiný spoj, který byl jel k firmám u Tří Věžiček.