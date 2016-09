Jihlavské náměstí zaplní během festivalu dokumentů prosklené kontejnery

„Připravili jsme unikátní projekt, který má za cíl ukázat, jakým vývojem festival za dvacet let prošel. Nabídne hned čtyři solitérní projekty, které se na jihlavském náměstí potkají,“ řekl ředitel festivalu Marek Hovorka.

Tím prvním bude výstava ke dvaceti letům festivalu. Ta bude instalována ve čtyřech prosklených a designově upravených City modulech od firmy KOMA, která se proslavila stavbou českého pavilonu Expo v italském Miláně. Výstava bude přístupná v horní části Masarykova náměstí téměř tři týdny, a to již v týdnu od 10. října.

Ve stejné době vyroste v rohu Masarykova náměstí i stylový, opět z těchto kontejnerů originálně sestavený domek, který ponese jméno Maják. Během festivalu bude sloužit filmovým profesionálům, k besedám a před začátkem festivalu jako festivalové informační centrum.

Se začátkem festivalu rozšíří instalaci na jihlavském náměstí i veřejně přístupná hráčská zóna. Takzvaná Game Zone nabídne návštěvníkům deset technologicky vybavených herních stanovišť, kde si budou mít možnost zahrát vzdělávací počítačové hry.

„Nebudou to žádné střílečky, ale rozhodně ani nudné hry. Návštěvníci si budou mít možnost prozkoumat Mléčnou dráhu nebo podmořský svět, být uprostřed íránské revoluce v Teheránu, či zažít sněhovou bouři v eskymácké vesnici,“ doplnil Hovorka.

Zatímco v loňském roce byly festivalovým hitem otevřená ohniště na různých místech města, letos je vystřídají velké dřevěné regály. Jejich idea je podle Marka Hovorky jednoduchá.

„Pokud se Juraj Horváth, náš festivalový grafik a výtvarník, ptá: Co všechno si neseme na zádech? Architekti Josef Čančík a Vít Šimek dodávají: Co nepotřebujete, odložte. Chtějí, aby regály byly místem, kam lidé mohou odnést knížky, věci či oblečení, které již nepotřebují, ale někomu jinému by mohly posloužit,“ vysvětlil. Jeden ze stylizovaných regálů bude například na jihlavském náměstí, další najdou lidé před všemi jihlavskými kinosály.