Film o málo známém českém Wintonovi z lágru Buchenwald má premiéru

„Kalina dokázal něco, co nemá podle řady respektovaných historiků v rámci druhé světové války obdoby. A to říkám při vší úctě k Oskaru Schindlerovi a siru Nicholasi Wintonovi,“ podotýká autor scénáře Stanislav Motl.



Osudy Kaliny zná dosud málokdo. On přitom s nasazením vlastního života v lágru Buchenwald zachránil okolo tisícovky převážně židovských dětí (jak Kalina děti zachraňoval, se dočtete zde). Z toho dva budoucí nositele Nobelovy ceny - Elieho Wiesela a Imre Kertésze.

Už v pondělí dokument v předpremiéře zhlédli studenti třebíčského gymnázia v tamním kině Pasáž. A byli pozornými diváky, film totiž nemá „hluchá“ místa.

Zkušený vypravěč Motl zvolil atraktivní přístup - dvě roviny tvořené dvěma životními příběhy, jež se na krátký, ale důležitý čas protnuly v nacistickém koncentračním táboře.

Jedna rovina je o samotném Kalinovi - předválečném buřiči, kterého odmítla zaměstnat doma v Třebíči firma Baťa, protože Kalina byl vše, jen ne loajální zaměstnanec. Měl příliš rovnostářské přesvědčení a sociální cítění. Byl nesmlouvavý komunista předválečného střihu.

Druhá linka snímku je věnována zachráněnému chlapci

V dokumentu hovoří lidé, co Antonína Kalinu znali. Jsou mezi nimi i jeho příbuzní, kteří donedávna neměli tušení, jak stěží uvěřitelného hrdinství byl člen jejich rodiny schopen. Kalina sám o tom totiž po válce nemluvil. Bral to jako samozřejmou povinnost, pomoci druhým v nouzi nejvyšší. Zemřel v roce 1990.

Druhá linka dokumentu je věnovaná židovskému chlapci, který patřil mezi zachráněné. Dnes je to vitální izraelský důchodce, jenž provádí po památníku věnovaném obětem holocaustu. On sám pochází z bratislavské Petržalky a jmenuje se Naftali Duro Fürst. „Nikdy tomu muži nepřestanu být vděčný za to, co dokázal,“ podotkl směrem ke Kalinovi Fürst.

Předpremiéry filmu v třebíčském kině se zúčastnila třeba studentka prvního ročníku gymnázia Eliška Endlicherová. „Nejvíc mě zaujaly výpovědi příbuzných,“ poznamenala po promítání.