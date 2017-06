Festival rekordů v Pelhřimově: nejvíce beznohých lidí a Zeman z čokolády

Nejvíce lidí bez nohou se sešlo na jednom místě během Festivalu rekordů a kuriozit na pelhřimovském náměstí. Rekord – tedy setkání 41 lidi s protézou alespoň jedné dolní končetiny – byl zapsán do databáze tuzemských rekordů pořádající agenturou Dobrý den. „Současně byl vytvořen další rekord, při kterém se ve stejnou chvíli 20 lidí podrbalo na zádech vlastní nožní protézou,“ řekl Miroslav Marek z Agentury Dobrý den.

Na tento výkon navázal v rámci sobotního festivalového programu rekord největší orchideje vytvořené z korálků, kterou z rokaje vytvořila Ivana Vránková z Kamenice nad Lipou. Orchidej vysokou 128 centimetrů autorka tvořila 176 hodin, spotřebovala přitom 1 300 gramů fialových, zelených a bílých korálků a 650 metrů včelařského drátku.

Dvaasedmdesátiletý kulturista Bob Divílek udělal během 36 vteřin 33 kliků na pravé ruce, přičemž se vždy dotknul nosem země. Brněnský borec Patrik Hložek ušel po rukou 89 metrů za dvě minuty a 31 vteřin.

Patnáctiletý Michal Lukš z Rokycan se představil v 85 kilogramů těžkém historickém potápěčském skafandru – v tomto skafandru se předtím i potápěl. Tím vznikl jeho rekordní výkon coby nejmladšího potápěče, který se kdy ponořil do hloubky deseti metrů ve skafandru těžším než 80 kilogramů.

„Sbíráme s kolegy historické potápěčské vybavení. Loni jsme se v tomto těžkém skafandru potápěli v lomu a překvapilo nás, že ten chlapec, který si to chtěl zkusit, to zvládl. Překonal tím můj rekord, já jsem totiž v tomto skafandru začínal jako potápěč ve svých 18 letech – on teď můj rekord po 45 letech překonal,“ řekl brněnský sběratel a potápěč Jaroslav Knotek.

Lukše asistenti na pódiu ustrojili do skafandru firmy Träger, který byl za druhé světové války ve výstroji potápěčů wehrmachtu. „Běžně se však i u nás používal ještě v sedmdesátých letech. Byly to skafandry velmi odolné a masivní, aby maximálně chránily potápěče, proto vydržely až dodnes a dodnes jsou funkční,“ přiblížil Knotek.

Největší slánka a Zeman z čokolády

Účastníci festivalu mohli také vidět největší slánku v České republice – dovezli ji sem zástupci města Slaný. Slánka o výšce 122 centimetrů váží dva metráky a dovnitř se vejde 40 kilogramů soli.

Mladé kadeřnice Veronika Štanglová a Tereza Zajíčková zapletly modelce Lucii Kapounové do copánků a vrkočů rekordní počet 579 lučních květin, natrhaných téhož dne ráno.

Kreslíř Lubomír Vaněk z Brna zase neobvyklým způsobem nakreslil karikaturu prezidenta Miloše Zemana, a to vylízáním obrazu jazykem do vrstvičky belgické čokolády, nanesené na kruhové skleněné tabuli o průměru 80 centimetrů. Zemanovu karikaturu vytvořil autor přibližně za pět minut.

Během 27. ročníku festivalu rekordů se představil také majitel největšího počtu minikol Martin Zehnal z Hrušek. „Vlastní jich 45, přičemž nejmenší váží 6,5 kilogramu,“ řekl Marek.

Představeny byly například také obří krejčovské nůžky o délce 110 centimetrů a váze 7,8 kilogramu. Vyrobil je Miroslav Jelínek z Prštic. Na pódium světa českých rekordů a kuriozit vystoupil i sběratel citátů František Dobeš, který jich za 760 let svého sběratelství nashromáždil 184 975. Pavel Janura z Tábora uběhl na 143 centimetrů vysokých malířských štaflích 50 metrů za dvě a půl minuty.

První den festivalu v pátek zahájilo vystoupení Tomáše Kluse. Spolu s ním zpívalo píseň Do nebe na náměstí 1 131 pelhřimovských školáků. Tím vytvořili také první rekord letošního ročníku: část textu písně byla totiž současně diktátem, který psalo předtím celkem 1 250 žáků a studentů ve stejnou dobu na sedmi pelhřimovských základních a středních školách. Text jim diktoval přímo Klus. Během zahajovací písně diktátu chodil bosý zpěvák mezi publikem a chvílemi zpíval improvizovaný text.