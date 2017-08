Faltýnek zůstává, náměstkyně primátora Mayerová zvažuje konec v politice

Jestli chce policie stíhat i Mayerovou, Městské státní zastupitelství v Praze v pátek dopoledne sdělit odmítlo. „O tom, co bude, my neinformujeme dopředu,“ uvedla Štěpánka Zenklová, mluvčí dozorujícího zastupitelství.

Mayerová je s Faltýnkem na jedné kandidátce pro letošní parlamentní volby. Podle krajského šéfa ANO Josefa Kotta hnutí o jejich stažení neuvažuje. Nemluví o tom podle něj ani sám Faltýnek.

„Nebyl ani náznak toho, že by se měli stáhnout,“ řekl Kott.

Faltýnka nevyzývá k odstoupení ani jeho hlavní předvolební rival Jiří Běhounek, který je z pozice hejtmana i poslance lídrem ČSSD na Vysočině.

„Ctím presumpci neviny a je na panu Faltýnkovi a ANO, jak se k situaci postaví,“ sdělil Běhounek.

Špatný sen, říká Mayerová

Jinak než Faltýnek se na setrvání v politice dívá Mayerová. Ta je náměstkyní primátora zatím jen tři čtvrtě roku. Přemýšlí vážně o tom, že za sebou na radnici i v hnutí ANO zavře dveře a odejde z politiky.

„Z mého pohledu je celá situace neskutečná a připadám si jako ve špatném snu,“ uvedla.

Kauza Čapí hnízdo Policie vyšetřuje okolnosti získání padesátimilionové dotace pro Čapí hnízdo. Do Poslanecké sněmovny v té souvislosti zaslala žádost o vydání šéfa hnutí ANO Andreje Babiše a místopředsedy Jaroslava Faltýnka.

Šlo o přestavbu zanedbaného statku a lihovaru na konferenční centrum. Farma patřila do přelomu let 2007 a 2008 do Babišova Agrofertu. Poté změnila formu vlastnictví a nebylo tak možné dohledat její majitele. Díky změně dosáhla na evropskou dotaci, kterou by jako firma z koncernu Agrofert podle všeho dostat nemohla.

Žádost o vydání Babiše s Faltýnkem považuje za divadlo pro veřejnost. „Ani jeden z nich s žádostí a dotací neměl nic společného,“ doplnila.

Podle ní bylo vše v souladu se zákonem a v té době platnými předpisy. Mayerová opírá své tvrzení o posudky renomovaných právníků a soudních znalců.

„Všechny body trestního oznámení byly obratem fakticky vyvráceny. A jelikož jsem žádost podávala já, tak pokud někdo pochybil, tak jsem to byla já. A řídící orgán, který přidělil i následně proplatil dotaci a měl všechny důležité informace. Nikoliv současné vedení ANO. Nic podstatného jsme nikdy neschovávali, to nebylo možné. Dodnes mi nikdo nesdělil, co vlastně bylo špatně,“ sdělila náměstkyně.

Velcí kluci si vyřizují účty, soudí Mayerová

A potvrdila, že zvažuje své další setrvání v politice na všech úrovních. „Čtvrteční kroky policie mě utvrzují v tom, že vůbec nejde o lidi, ale že si velcí kluci vyřizují účty. A u toho být skutečně nemusím. Za této situace totiž lépe nebude,“ dodala Jana Mayerová.

S primátorem Rudolfem Chloupkem (ČSSD) zatím svůj možný odchod z radnice důkladněji neprobírala. „Ona už je nějaký čas nemocná a ještě to vypadá, že chvíli bude. Posledních čtrnáct dní jsme spolu téměř nemluvili,“ řekl Chloupek.

A protože i on teď bude dva týdny mimo radnici, rozebírat situaci zatím s Mayerovou nebude. „Uvidíme po prázdninách, jak to ona bude cítit a jak se to vyvine dál. Zatím je nejasné, jak to bude,“ doplnil primátor.

Dotace pro Čapí hnízdo jsou spojované s firmou ZZN Pelhřimov patřící do Agrofertu. V ní dříve pracoval i poslanec Kott z ANO. V její dceřiné společnosti ZZN Agro zase působil Faltýnek. Kott neměl s Čapím hnízdem nic společného.

S Faltýnkem se zná díky práci už z doby, kdy ještě nebyli v politice. Kott stojí za Mayerovou i Faltýnkem, podle něj by neměli odstupovat.

Podle policie se ale Faltýnek podílel na účelovém vyvedení Čapího hnízda z holdingu tak, aby byly splněny pravidla pro udělení dotace.

Hejtman Běhounek se již dříve podivil, že na Vysočině kandiduje právě Faltýnek, který není z tohoto kraje. „Je to ale zcela typický způsob řešení kandidátek ze strany tohoto hnutí. Jak parlamentní volby 2013, krajské volby 2016, tak i nyní se neobešli bez mnohých změn. Jak pravdivá jsou potom slova představitelů ANO, to si musí zhodnotit každý sám,“ dodal Běhounek.