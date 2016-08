Exstarosta Žďáru vyloučený před pár týdny z ODS kandiduje za soukromníky

„Nikoho jsem nehledal, sám bych se nikam nehrnul. Strana soukromníků mě sama oslovila a nabídla mi kandidaturu v krajských volbách poté, co jsem byl vyobcován ze žďárské ODS,“ tvrdí Jaromír Brychta.



Místní sdružení ODS ve Žďáře nad Sázavou se zbavilo svého nejúspěšnějšího polistopadového komunálního politika letos na konci května (o Brychtově vyloučení čtěte zde).

Předseda buňky Jan Mokříš vyloučení vysvětloval tím, že Brychta porušoval stanovy a poškozoval ODS uvnitř i navenek svým nesouhlasným postojem s novou koalicí (Žďár - Živé město, KDU-ČSL, ANO a ODS).

„Šlo o takovou dvoukolejnost, nebylo možné to dál tolerovat,“ zdůvodňoval Mokříš.

Jaromír Brychta skončil v listopadu 2014 po dvaceti letech v placené funkci na žďárské radnici a od té doby ‚rebeloval‘.

„Nechtěl jsem ohýbat páteř, abych byl za každou cenu na radnici nebo v radě města s těmi, kteří nás před volbami šmahem kritizovali,“ shrnuje svůj postoj.

I když se o Brychtovi mluvilo jako o žhavém kandidátovi na ředitele teplárenské firmy Satt, v opakovaném konkurzu neuspěl a loni se vrátil k profesi učitele na žďárském gymnáziu. Tam prý chce zůstat až do důchodu. Zbývá mu pět let.

„Od politiky odpočívám, zjišťuji, že mi to dělá dobře,“ říká Brychta.

Původně měl být desítkou. Nyní je na čtyřce

Po vyloučení z ODS zůstal nezařazeným zastupitelem, za dva roky však hodlá kandidovat v komunálních volbách. Za koho, to zatím neví.

„Nehodlám vstupovat do jiného místního sdružení občanských demokratů, i když jsem měl odjinud nabídky. Mě to baví jenom ve Žďáře,“ dodává.

Třebaže je Strana soukromníků České republiky na politické scéně okrajovou silou, v některých krajích kandidují soukromníci společně se Stranou svobodných občanů europoslance Petra Macha.

Na Vysočině však dali dohromady samostatnou kandidátku, Brychta se jako nestraník objevil vysoko. Na kandidátce je na čtvrtém místě.

Lídrem soukromníků na Vysočině je žďárský podnikatel Miroslav Stehno. „Sáhli jsme po Jaromíru Brychtovi, protože je to známý člověk a pro Žďár udělal dost. Je to platný kandidát,“ reaguje Stehno.

Že se Brychta vyšplhal až na pozici čtyřky, je podle něj dané i tím, že odstoupil jeden z kandidátů. Původně měl být desítkou.

Pro Brychtu je prý rozhodující, že soukromníci jsou pravicové uskupení. Strana se mimo jiné prezentuje programem kritizujícím plány ministerstva financí a jeho šéfa Andreje Babiše (ANO). Při nastavování podmínek Soukromníci chtějí rozlišovat mezi živnostníky a obřími podniky a také volají po omezení regulace a byrokracie.

Neznají politický slabikář, říká Brychta o místní ODS

Postup svých bývalých stranických oponentů považuje Brychta za velkou chybu.

„Je to naprostý politický diletantismus, když čtvrt roku před volbami vyloučí dlouholetého člena a starostu, který ODS přinášel hlasy. To mohou udělat jen lidé, kteří neznají politický slabikář,“ nebere si servítky.

Pravdou je, že i když kritika Brychty ve slábnoucí ODS i mezi obyvateli Žďáru rostla, skočil v posledních komunálních volbách ze čtvrtého místa na první a pomohl své mateřské straně k získání tří zastupitelských křesel.

Krajského předsedu ODS Miloše Vystrčila Brychtova kandidatura za soukromníky překvapila.

„Nevím o tom. Ale shodou okolností s podporou této strany obhajuji post senátora,“ reagoval muž, který zároveň kandiduje jako osmička ODS do krajského zastupitelstva.

Podle Vystrčila bylo vyloučení Brychty čistě věcí místního sdružení. „Věřím, že věděli, co činí a proč tak činí. Byli mezi nimi i zkušení politici,“ říká.

V celokrajských volbách podle něj efekt Brychtova vyloučení znát nebude, projevit by se mohl až za dva roky v komunálních volbách. „Částečně by mohlo napovědět to, jak sám uspěje na kandidátce soukromníků,“ míní Vystrčil.