Energie pro jihlavskou Duklu je zajištěna, jako sponzor firma skončila

Jihlavští radní museli reagovat na problémy dosavadního dodavatele energií a jednoho z významných sponzorů Dukly - společnosti Eco Power Energy. Na konci uplynulého roku jí byla pozastavena možnost obchodovat elektřinu a plyn (více čtěte zde).



Firma měla potíže s financováním, nebyla schopná složit na účet dostatek peněz na zajištění dalšího nákupu plynu a elektřiny. Klienty o tomto stavu na počátku tohoto týdne informoval jednatel Eco Power Energy Jiří Svoboda.

„Rada města rozhodla, že odstoupíme od smluv s firmou Eco Power Energy na dodávku elektrické energie a plynu. Automaticky je ukončena také dohoda o generálním partnerství firmy v HC Dukla,“ uvedl náměstek primátora a zároveň člen dozorčí rady Dukly Jaromír Kalina.

Město ale sjednalo pro dodávky energií na zimní stadion rychlou náhradu. Oslovilo firmy, které se zúčastnily před časem velké elektronické aukce na dodávky pro Jihlavu, a ze čtyř nabídek teď radní vybrali tu nejvýhodnější.

„Je od Pražské plynárenské, se kterou uzavřeme smlouvu do 30. června. A příště už bude Dukla zařazena se zimním stadionem i zimáčkem do velké elektronické aukce energií,“ sdělil Kalina.

Jednatel Dukly zjistí, zda nedošlo ke škodám či vícenákladům

Firma Eco Power Energy byla generálním sponzorem Dukly od dubna loňského roku. Jednatel hokejového klubu Bedřich Ščerban má pro radu města dodat informaci, zda nedošlo v souvislosti s krachem partnerství k nějakým škodám či vícenákladům.

„Předpokládám, že o této záležitosti budeme jednat dál. Určitě budeme potřebovat i právní názor,“ doplnil náměstek primátora Kalina.

„Na radě města jsme probírali i to, jakým způsobem došlo k uzavření smluvního vztahu s Eco Power Energy. A abychom se příště takovýchto smluvních vztahů vyvarovali,“ zmínil.

Smlouva s firmou existující rok a s tržbami 394 tisíc korun

Kalina osobně byl loni proti uzavření smlouvy s touto firmou. „Jde třeba o to, jaký to byl v té době důvěryhodný partner. Když jsme uzavírali smlouvu, byl na trhu jeden rok. Byl za ním jakýsi kapitál, z mého pohledu to bylo ale rizikové,“ vysvětlil náměstek primátora.

Vlastníky firmy Eco Power Energy jsou podle obchodního rejstříku londýnská společnost Sveg Trading Limited a Michail Alkhazov. Za rok 2015 firma v tomto registru nezveřejnila výroční zprávu ani účetní závěrku. Za rok 2014 ji dodala se zpožděním - až loni v květnu. Podle ní měla před dvěma lety tři zaměstnance a tržby 394 tisíc korun.

Eco Power Energy ale měla na českém trhu velké plány s pumpami na stlačený zemní plyn CNG. Do roku 2020 hodlala postavit celkem více než čtyřicet plnicích stanic. V současnosti má čtyři.

Smlouva Dukly s Eco Power Energy měla trvat sedm let, končí hned v první sezoně. Své závazky firma vloni splnila. Její logo má Dukla kromě webu a tiskovin také na dresech a helmách hokejistů.