Jihlava má i neznámou skrytou tvář za zdí

Člověka to překvapí. Na jihlavském náměstí je ve všední den dopoledne spousta lidí. Kdo ale sejde jen pár kroků dolů po širokých rampách Prioru, kam se běžně nesmí, jako by se ocitl na nějaké opuštěné periferii. V jiném světě.

Je tam až nezvykle mnoho prostoru. A ticho – přestože je to stále prostředek hlavního náměstí. Pěkné podívání tam ale není. Ticho na rampách v pondělí dopoledne porušil jen člen ochranky, který z podzemí vyháněl bezdomovce. Ten si tam šel prohlédnout popelnice pod Prior.



Lepší je to na některých zahradách a dvorech v historickém centru Jihlavy. Až nečekaně rozlehlé nádvoří má střední škola sídlící v historické budově na třídě Legionářů pod gymnáziem.

Běžně se tam nesmí, přitom vedle po chodníku chodí stovky lidí. „Máme tam dvě hřiště pro sportovní aktivity v rámci tělesné výchovy,“ prozradil Ladislav Kašpárek, zástupce ředitele střední průmyslové školy.



Na dvoře teď kvetou dva velké kaštany. Vedle jsou zahrádky obyvatel bytových domů z Tolstého ulice blízko zimního stadionu. To je další kontrast. Z jedné strany tam jezdí před domem auto za autem, z druhé strany není doprava slyšet ani ve všední den. Vůbec to nepřipomíná centrum města, spíš venkovskou idylu s výhledem do zeleně.

Vše dokreslují ve dvoře dvě „ukryté“ věžičky na budově školy. Ta třetí zdobí školu viditelně na pětiramenné křižovatce pod kinem Dukla. Je v ní podle Kašpárka nádherná kruhovitá místnost s pěkným výhledem, ale hůře přístupná. Nicméně se bude opravovat.



Pavlače vedle Grandu

Kdo by se chtěl do této ukryté části starobylé Jihlavy podívat, musí se nejprve domluvit na ředitelství školy.



Další zajímavý kontrast přináší dvůr v Husově ulici vedle luxusně vyhlížejícího hotelu Grand. Tam stojí ubytování na noc od 800 do 3 500 korun. A hned vedle je hlučný dům s pavlačemi jako vystřižený z doby před sto lety, kde na šňůrách vlaje prádlo pod květnovým sluncem.



Zklamáním je dvůr za cukrárnou Lapek v ulici Matky Boží. Zde platí pravidlo, že zvenku vypadá dům mnohem lépe než zezadu. Je tam „schované podloubí“, slouží ale jako přístřešek pro popelnice.

Čerstvě otevřený parkán

Ve stejné ulici nechali radní od června otevřít dosud zamčený prostor – parkán u Brány Matky Boží. „Místo bude sloužit především k odpočinku, ale také pro kulturní akce,“ uvedla náměstkyně primátora Jana Mayerová. Až do konce září tam bude otevřeno od 9 do 19 hodin.



Pěkný dvůr s terasou a výhledem na kostel sv. Jakuba má nedávno opravená „zuška“. Jsou tam výborně slyšet kostelní zvony. Také sídlo oblastní charity u hradeb na Jakubském náměstí má dvůr s posezením a výhledem na kostel i parkán.



Nutno ale dodat, že mnohé dvory v centru jsou napěchované auty. Týká se to i radničního vedle hradeb, přes nějž vede úřednická „zkratka“ z Křížové ulice přímo do Hluboké za radnici.

Naopak hezky je upravený prostor za historickou radnicí. A pěkný skrytý parčík se nachází u parkoviště za hotelem Gustav Mahler.