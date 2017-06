Jednoho podnikatele vydírali o miliony, druhého se chystali přepadnout

Podnikatele ze Žďárska vydírali osmnáctiletý a šestatřicetiletý muž od loňského roku. „Měli přesně rozdělené role. Jeden z nich se vydával za vymahače pohledávek a pod různými pohrůžkami požadovali uhrazení částky ve výši pěti milionů korun za údajně neuskutečněný obchodní kontrakt,“ popsala policejní mluvčí Dana Čírtková.



Poškozeného muže opakovaně telefonicky kontaktovali, zasílali mu výhružné textové zprávy a své výhružky neustále stupňovali. „Začátkem letošního roku vyděrači požadovanou sumu zvýšili z pěti milionů na deset milionů korun,“ dodala Čírtková.

Vydíraného podnikatele dokonce vylákali na schůzku, kde své výhružky opakovali a poté ho i fyzicky napadli.

Při vyšetřování této trestné činnosti policisté zjistili, že se oba muži peníze pokouší získat i jiným způsobem. Speciální policejní jednotka z Dukovan je zadržela na poslední chvíli, těsně před tím, než se zbraní v ruce zkusili přepadnout dalšího podnikatele na Chrudimsku.

„Jeden z pachatelů přepadení naplánoval a druhý jej měl provést s pistolí a pepřovým sprejem,“ konstatovala policejní mluvčí. O podnikateli se podle ní domnívali, že má ve firmě trezor, z něhož by mohli získat až milion korun.

Krátce po zadržení poslal soud oba pachatele do vazby. V brněnské vazební věznici by si měli počkat na soud. Obviněni byli z pokusu trestného činu vydírání a pokusu trestného činu loupeže. V hlavním líčení jim bude hrozit trest až dvanácti let vězení.